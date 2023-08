Morena es ‘peor que el PRI’, acusa Jaime Bonilla

El senador Jaime Bonilla aseguró que la encuesta que realizó Morena en 2021 en Baja California -y que ganó la ahora mandataria Marina del Pilar- fue un “vil dedazo” y acusó que las prácticas de Mario Delgado dentro del partido guinda son “peores que las del PRI”.

El exgobernador de Baja California y actual senador del Partido del Trabajo realizó estas declaraciones horas antes de que Morena comenzara a realizar la encuesta que definirá a su candidato presidencial de cara a las elecciones federales de 2024.

“Yo nunca fui un fan de que ella fuera la candidata (María del Pilar), pero yo no tomé la decisión; esa la tomó Mario Delgado, simulando una encuesta que Marina no ganó porque nunca hubo la encuesta, esa es la realidad, nada más que la gente no sabe”, reclamó Bonilla en entrevista con el semanario Zeta.

“Mario simuló. Le tomó el pelo a todo mundo y yo se lo reclamé, le dije: ‘¿Sabes qué, Mario? Lo que hiciste está incorrecto, la gente del pueblo se va a dar cuenta’. Total, Marina nunca fue la ganadora de nada, fue un dedazo de lo más vil que cualquier otro partido hubiera hecho”, añadió.

Asimismo, Jaime Bonilla dijo que la forma en que Morena elige a sus candidatos es “hipócrita” y coincidió con Marcelo Ebrard en que los dados están cargados en favor de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López.

“Peor que el PRI, hermano, porque el PRI cuando menos no eran tan descarados, pues ya tenían su sistema y ya saben cómo son sus elecciones y la gente sabía, pero aquí es hipocresía, porque dices ‘somos diferentes’; pero no tan diferentes, ¿verdad?”, reprochó.

“Yo creo que Ebrard tiene razón en su postura de decir: ‘Oye, no se está viendo claro, estás usando todo el aparato para promover a un candidato’. O sea, él está opinando porque tiene razón. Sí, si están cargados los dados y no nada más con él, también con Adán, lo que pasa es que Adán no prendió, pero él tenía 2 mil carteleras en el país. Entonces, ¿de dónde salió ese dinero?, ¿de veras piensan que es tan tonta la gente y que no se da cuenta?”.

