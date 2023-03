La voz de ‘Luke Skywalker’ es usada para alertar a los ucranianos de los bombardeos rusos

Su lucha contra la invasión rusa, ahora en su segundo año, le recuerda a la saga “Star Wars”, dice, de valientes rebeldes que luchan y finalmente derrotan a un vasto imperio asesino.

Expresar la versión en inglés de la aplicación de ataques aéreos y darle su toque de “Star Wars” fue su forma de ayudar.

“Un cuento de hadas sobre el bien contra el mal resuena con lo que está pasando en Ucrania”, dijo Hamill en una entrevista con The Associated Press. “El pueblo ucraniano uniéndose a la causa y respondiendo tan heroicamente... Es imposible no sentirse inspirado por cómo han capeado esta tormenta”.

Cuando pasan los peligros de los cielos, Hamill anuncia a través de la aplicación que “la alerta aérea ha terminado”.

Luego se despide con un mensaje edificante: “Que la Fuerza te acompañe”.

Hamill también está recaudando fondos para comprar drones de reconocimiento para las fuerzas ucranianas en el frente. Autografió carteles con el tema de “Star Wars” que se están rifando.

“Aquí estoy sentado en la comodidad de mi propia casa cuando en Ucrania hay cortes de energía y escasez de alimentos y la gente realmente sufre”, dijo. “Me motiva a hacer todo lo que puedo”.

Aunque la aplicación también tiene una configuración de idioma ucraniano, con la voz de una mujer, algunos ucranianos prefieren que Hamill les dé la mala noticia de que otro bombardeo ruso podría ser inminente.

En los peores días, las sirenas y la aplicación suenan cada pocas horas, de día y de noche.

Algunas resultan ser falsas alarmas. Pero muchos otros son reales y, a menudo, mortales.

Bohdan Zvonyk, un usuario de la aplicación de 24 años que vive en la ciudad occidental de Lviv, golpeada repetidamente, dice que eligió la voz en off de Hamill en lugar del escenario ucraniano porque está tratando de mejorar su inglés. También es fanático de “Star Wars”.

“Además”, dijo, “podríamos usar un poco del poder que Hamill nos desea”.

Después de una alerta, Zvonyk viajaba en un trolebús cuando la voz de Hamill sonó en su teléfono.

Dijo que el hombre de enfrente “se volvió hacia mí y dijo, sonriendo: ‘Oh, esos malditos Sith’”, para describir a las fuerzas rusas.

Los Sith son los enemigos malévolos de los bienhechores Jedi.

Olena Yeremina, una gerente de negocios de 38 años en la capital, Kiev, dijo que el letrero “Que la fuerza te acompañe” de Hamill al principio la hizo reír. Ahora su humor perdurable le da fuerza.

“Es una frase muy buena para esta situación”, dijo. “No diría que me siento como un Jedi ucraniano, pero a veces esta frase me recuerda que tengo que enderezar los hombros y seguir trabajando”.

A veces puede ser prudente apagar a Hamill. Yeremina olvidó hacer eso en un viaje fuera de Ucrania, a Berlín, y pagó por el error cuando la alarma comenzó a sonar a las 6 am y, nuevamente, cuando tomó el metro en la capital alemana.

Ella no estaba sola. Otra persona en el vagón del metro también tenía la aplicación y estalló también.

Los dos primero maldijeron, pero luego “nos hizo sonreír tanto a mí como a esa persona”, recordó Yeremina.

Ajax Systems, un fabricante ucraniano de sistemas de seguridad que co-desarrolló la aplicación, espera que el poder estelar de Hamill aliente a las personas fuera de Ucrania a descargarla, para que prueben la angustia acumulada en los ucranianos por las alarmas que destrozan los nervios y la muerte y destrucción en el aire.

“Con el enfoque de Mark, no será tan aterrador”, dijo Valentine Hrytsenko, directora de marketing de Ajax. “Pero entenderán de alguna manera el contexto”.

En el primer año de la invasión, las alarmas de ataques aéreos sonaron más de 19.000 veces en todo el país, por lo que “por supuesto que la gente se está cansando”, dijo.

La aplicación ha sido descargada más de 14 millones de veces.

Hrytsenko se encuentra entre los que usan su configuración en inglés para escuchar la voz de Hamill.

“Para los fanáticos de Star Wars, suena realmente fantástico”, dijo. “Es una especie de mentalidad ucraniana encontrar algo de humor incluso en la mala situación o tratar de ser positivo”.

Hamill está complacido de que la saga de ciencia ficción vuelva a transportar personas, aunque sea temporalmente, a su galaxia muy, muy lejana.

“Sí inspira a la gente”, dijo. “Todos recuerdan tener 6 años nuevamente. Y si la película puede ayudar a la gente a superar momentos difíciles, mucho mejor”.