Reflexionando sobre su pasado, Israel Vallarta Cisneros aseguró que hay sólo una cosa que cambiaría; “quizás no haber tenido más valentía, así como lo hizo Florence Cassez”, aseveró sobre su expareja. La francesa, a diferencia del presunto líder de Los Zodiaco, quedó absuelta de secuestro, enseguida, levantó una denuncia por la injusticia de su detención.

Vallarta, sin embargo, reconoció en una reciente entrevista para el medio Milenio que “calló un poco”, cediendo a las supuestas torturas de la policía; según su familia, Israel fue obligado a aceptar que era un secuestrador, bajo las agresiones de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Según una llamada telefónica que sostuvo con Milenio, el cierre de su proceso le ha sido negado “por situaciones muy extrañas”, empero, Vallarta sigue en busca de justicia, aunque las autoridades federales reiteren que él mismo “ha entorpecido el caso con pruebas”.

Por otro lado, sentencia y no se le permitió hacer su llamada como a Florence Cassez. “Yo estaba también esperando a tener comunicación, estaba en el teléfono, cuando hace Florence su llamada y la pasan al aire, llegan conmigo inmediatamente, me amagan los de la AFI, me quitan mi tarjeta, me suben esposado a la azotea y hasta las 10 de la noche me tuvieron arriba”, presume.

“Me prohibieron bajar todo el día, no me dieron alimentos, me pusieron dos o tres golpes”, reveló.

RELACIONADO | Entrevista exclusiva: Cassez-Vallarta, la telenovela que no termina; ‘La justicia en México va lenta, como un elefante reumático’

Vallarta Cisneros clamó que, si le hubieran permitido hacer su llamada, “otra cosa hubiera sido”, asegurando y lamentaba no seguir firme en negar las acusaciones, “no aceptarlos de manera parcial como lo vieron en la televisión, quizás otra cosa hubiera sido”.

En su mente, seguía una latente amenaza que se hizo en contra de su familia.

Asimismo, señaló a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), como quien “tiene a su mano y alcance la llave” de su libertad, retirando los cargos en su contra.

Cuando el medio le pregunta si perdonaría a Luis Cárdenas Palomino, entonces director de Seguridad Regional de la Policía Federal, y con quien cohabita en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Israel Vallarta revela que sí.

No obstante, “no lo olvidaría porque me echó a perder mi vida [...] mi papá se fue queriendo ver a sus hijos libres y no pudo, eso sí no se lo perdono”, comentó.

Según las investigaciones correspondientes, Palomino continúa, desde el junio pasado, un proceso por el delito de tortura en agravio de cuatro presuntos secuestradores.

Ahí, se menciona que el exfuncionario “autorizó” a servidores públicos bajo su mando de “infligir dolores físcos y psicológicos” a Israel Vallarta Cisneros, su sobrino Sergio Cortez Vallarta y a los hermans Eduardo y Ricardo Estrada Granados.

TE PUEDE INTERESAR: Florence Cassez exhibe ‘montajes’ de Carlos Loret de Mola en documental de Netlix sobre su detención en caso Vallarta

Israel, quien no tiene intenciones de acercarse a Palomino, le desea que no le pase nada, pues “debe pagar lo que debe”, además, señala y él “no es quién para hacer justicia” de su propia mano.

“No tengo contacto con él porque tiene una guardia especial, lo sacan seis, siete u ocho custodios, no permite que nadie se cruce”, reveló.

Fue en el 9 de diciembre de 2005, en el rancho Las Chinitas, cuando la detención de Israel Vallarta Cisneros fue transmitida en vivo, donde se le señaló de secuestro junto con Florence Cassez, así como de su liderazgo en la banda delictiva “Los Zodiaco”, sin embargo, tiempo después se dio a conocer que ambos habían sido detenidos un día antes.