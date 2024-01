Las claves de los archivos del caso Epstein; el escándalo que cimbra al mundo

En éste se transcribe una parte de la declaración de Maxwell en 2016, en el cual se cuestiona por otra víctima identificada como Johanna Sjoberg . Maxwell afirma que le dio “consejo profesional” para ser masajista. La mujer acusada aceptó que Johanna le practicó masajes a ella, pero rechaza contestar si practicó sexo con ella. “Nunca he tenido sexo no consentido con nadie ”, afirmó.

ARCHIVO 3: ‘NUNCA HE TENIDO SEXO NO CONSENTIDO’

Abogados de Sjoberg piden que declare el ex presidente Bill Clinton, pero no lo consiguen.

ARCHIVO 32: EL PILOTO Y EL DETECTIVE

En este documento aparece tachado un dato clave: el nombre del destinatario. Se trata de un llamado de los abogados de Giuffre para que una persona testifique en junio de 2016, y así aporte documentación, correspondencia, grabaciones, anotaciones... que sea de interés para el caso durante los últimos 20 años.

En este documento se menciona a David Rodgers, el piloto de Epstein durante 28 años, quien habría trasladado varias de las víctimas.

También se solicitan datos sobre Sarah Kellen, quien fue la asistente de Epstein que programaba los masajes en los que después abusaba de decenas de mujeres, y sobre Nadia Marcinkova, una de las víctimas.

También se cita a declarar a Joe Recarey, el investigador que dio los primeros pasos contra Epstein en Florida y que murió en 2018.

ARCHIVO 33: MAXWELL VA CONTRA GIUFFRE POR EVASIVAS

Es un archivo de abril de 2016, en donde Ghislaine Maxwell señala a Virginia Giuffre de “jugar al juego de atrapar y soltar”.

“Está reteniendo información que el tribunal ordenó que se presentara y solo la divulga cuando es sorprendida en su engaño”.

Maxwell acusa que su defensa ha solicitado a Giuffre datos sobre sus proveedores médicos y que esta ha evitado hacerlo: “Toda esta información es directamente relevante y necesaria para defenderse de las reclamaciones de daños y perjuicios de la demandante por ‘lesiones psicológicas y psiquiátricas y los gastos médicos resultantes”.

ARCHIVO 34: SÓLO TECNICISMOS

Este documento tiene cuatro folios y son puros tecnicismos.

ARCHIVO 35: ‘MAXWELL ME INTRODUJO AL TRÁFICO SEXUAL’

Esta es otra de las “bombas” judiciales. En 12 páginas se transcriben 40 folios de declaraciones Giuffre en mayo de 2016.

“... otro príncipe, el propietario de la gran cadena hotelera y [el científico] Marvin Minsky, ¿hay alguien más con quien Ghislaine Maxwell la obligara a mantener relaciones sexuales?”

La respuesta: “Estoy segura, definitivamente, de que lo hay. Pero ¿puedo recordar el nombre de todo el mundo? No”.

Cuando se le piden más detalles, Giuffre dice: “Mire, les he dado todo lo que sé. Lo siento. Esto es muy difícil para mí y es muy frustrante tener que volver a pasar por todo. No... no me acuerdo de todo el mundo. Me mandaban con una cantidad enorme de gente”.

“Ghislaine Maxwell me introdujo en la industria del tráfico sexual. Fue quien abusó de mí de manera regular. Es la que me exhibía, me decía qué hacer, me entrenó como esclava sexual, abusó de mí física y mentalmente”, confesó.