Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha tenido una fascinación con la subcultura de las bandas criminales, y los íconos de la mafia que han sido glorificados durante mucho tiempo en novelas y películas.

En la vida real, sin embargo, ninguna ciudad ni grupo étnico de Estados Unidos se ha librado de la detestable presencia del crimen organizado.

La influencia de las pandillas tiende a disminuir a medida que cada grupo étnico encuentra su camino en Estados Unidos, pero el comportamiento del crimen organizado sigue siendo una gran amenaza para la sociedad estadounidense. Según el FBI, hay 33,000 pandillas violentas operando en los Estados Unidos.

FAMILIA GENOVESE

La familia del crimen Genovese, surgió como el resultado final de la Guerra Castellammarese que terminó en 1931 con los asesinatos de Old World dons Joseph Masseria y posteriormente Salvatore Maranzano. A raíz de sus muertes, Charles “Lucky” Luciano se convirtió en el mafioso más poderoso del país, estableciendo lo que se conoció como la familia criminal Luciano.

Después de que Vito Genovese adquiriera el control de la organización en 1957, tomó su nombre. La reputación de la familia de mantener la omertà (negarse a divulgar actividades delictivas o entregar nombres de cómplices criminales) se vio sacudida cuando el exsoldado Joe Valachi testificó en público sobre las actividades de la Cosa Nostra en 1963.

FAMILIA GAMBINO

La familia criminal Gambino se originó a principios del siglo XX bajo el liderazgo de Salvatore D’Aquila y se convirtió en una de las infames Cinco Familias de Nueva York. Era parte de “La Comisión”, ideada por Charles “Lucky” Luciano, que supervisaba el crimen organizado en Estados Unidos. Estaba dirigido por jefes famosos como Vincent Mangano y Albert Anastasia, pero fue Carlo Gambino quien impulsó sustancialmente la fortuna de la familia. Esta es la organización criminal dirigida por “Teflon Don” John Gotti y sigue siendo una de las familias criminales más grandes del país.

FAMILIA BONANNO

La familia criminal Bonanno, otra de las Cinco Familias, estaba dirigida por Joseph Bonanno (1905-2002). Bonanno se hizo cargo de la familia en 1931 después de que “Lucky” Luciano y el capo de la mafia Vito Genovese ordenaran la ejecución de Salvatore Maranzano, el jefe del crimen para el que trabajaba Bonanno.

Logró evitar la cárcel hasta 1980, cuando, a la edad de 75 años, fue encarcelado por obstrucción a la justicia y desacato civil al tribunal.

FAMILIA LUCCHESE

La familia criminal Lucchese tiene sus orígenes en East Harlem, donde sus miembros emigraron de Palermo y Corleone en Sicilia. Es la más pequeña de las Cinco Familias de Nueva York y tiene la reputación de ser una de las bandas italianas más estables y menos violentas. La familia Lucchese ha centrado sus actividades en el control férreo de los Teamsters de la ciudad de Nueva York y los sindicatos del distrito de la confección.

CHICAGO OUTFIT

The Chicago Outfit, parte de The Commission, existe desde principios del siglo XX. Algunos de los mafiosos más infames de Estados Unidos formaban parte de este grupo, entre ellos Al y Ralph Capone; ejecutor Frank Nitti; el asesino Jack McGurn; el pez gordo de la mafia Johnny Torrio; y Sam Giancana, el líder de la pandilla que supuestamente tenía vínculos con los Kennedy. The Outfit probablemente fue responsable de la Masacre del Día de San Valentín de 1929 en la que siete miembros de la pandilla rival North Side recibieron disparos de hombres armados vestidos de policías.

FAMILIA COLOMBO

La familia criminal Colombo es la más joven de las famosas Cinco Familias de Nueva York. Fue fundada por Joseph Profaci en 1928, y permaneció indiscutible como el jefe de su familia durante décadas. La paz interna dio paso a la lucha a partir de la década de 1950 cuando una generación más joven personificada por Joe Gallo buscó el control.

Después de que Profaci muriera de cáncer, Joseph Colombo se hizo cargo y dirigió a la familia hasta que le dispararon en un mitin de la Liga de Derechos Civiles Italiano-Americana en 1971. Sobrevivió, pero quedó paralizado por el resto de su vida. Gallo, que se creía que estaba detrás del tiroteo en Colombo, fue asesinado en un restaurante de Greenwich Village un año después.

FAMILIA CRIMINAL PATRIARCA

La familia criminal Patriarca, fundada por Gaspare Messina en 1916, pero renombrada por un jefe posterior, Raymond Patriarca, quien la dirigió de 1954 a 1984, dominó las mafias en Nueva Inglaterra durante décadas. Patriarca fue sucedido por su hijo Raymond Jr., quien fue arrestado en 1990 bajo la Ley de Organizaciones Corruptas Influenciadas por Estafadores. La fricción interna condujo a una disminución de la influencia de la familia criminal. En la película “The Departed”, varios miembros de la familia del crimen de Providence intentan entrar a la fuerza en un vecindario dirigido por una pandilla irlandesa y son golpeados por uno de los miembros de la pandilla rival.

FAMILIA CRIMINAL DE FILADELFIA

El inmigrante siciliano Salvatore Sabella fundó esta rama de la mafia en 1911, pero se hizo más conocida en años posteriores como la familia criminal Bruno y luego como Scarfo. Angelo Bruno, hijo de un tendero, asumió el cargo en 1959 después de ascender en las filas de la mafia. Bruno, considerado un soldado competente y leal que organizaba juegos de azar para la mafia, era conocido como el “Gentle Don” por preferir usar sobornos en lugar de violencia para resolver disputas. Su aversión al narcotráfico y una disputa por el control de las operaciones del casino de Atlantic City llevaron a su asesinato en 1980. Finalmente, Nicodemo “Little Nicky” Scarfo, cuyo comportamiento violento y celo por el narcotráfico lo convirtieron en lo opuesto a Bruno, asumió el cargo. Riendas de la familia.

Finalmente, fue arrestado y juzgado por numerosos cargos y murió en una prisión federal.

CRIPS

Hay poco acuerdo sobre cómo la pandilla obtuvo el nombre de Crips, pero no se discute su fuerza y uso de la violencia. Los Crips fueron fundados en 1969 (algunas fuentes dicen que en 1971) por dos belicosos chicos de secundaria, Raymond Washington y Stanley Williams, como una alianza entre sus dos grupos de matones. Se ha dicho que originalmente eran un grupo político influenciado por las Panteras Negras, pero Williams escribió una memoria en la que descartó esa teoría.

Los Crips explotaron en número, especialmente en la década de 1980, cuando se involucraron cada vez más con las drogas. Establecieron presencia en 40 estados y formaron alianzas con carteles mexicanos. Además de narcóticos, los Crips también están involucrados en robos de autos, robos y robos de autos. Para distinguirse de los Bloods, los Crips comenzaron a usar ropa azul.

HERMANDAD ARIA

Establecida en el sistema penitenciario de California en 1964 por motociclistas irlandeses-estadounidenses, la Hermandad Aria es el grupo supremacista blanco más antiguo del país.

Se formaron originalmente para proteger a los reclusos blancos después de que se eliminó la segregación del sistema penitenciario. Tienen un estimado de 20,000 miembros que se pueden encontrar en la mayoría de las prisiones federales y estatales de los EE. UU.

Aunque son racistas en sus orígenes, el grupo se preocupa más por el dinero que por una ideología sesgada. Ha forjado alianzas con pandillas no blancas en busca de empresas criminales de asesinato a sueldo, robo a mano armada, tráfico de armas, fabricación y venta de narcóticos, falsificación y robo de identidad.