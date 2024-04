Las noticias más importantes del 10 de abril en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío y Frente Frío 45 golpearán a México con temperaturas de -10 grados, tornados, fuertes lluvias y evento Norte: Prepárese... La interacción de la gran masa de aire frío con el frente frío 45 generará temperaturas congelantes, fuertes lluvias, tornados o torbellinos y evento Norte, esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Despiden a Agustín Caso de ASF; presenta a Arely Gómez como nueva auditora: El auditor que reveló costo millonario de cancelación de NAIM denunció ‘secuestro’ del órgano por intereses políticos. ¿Quién es la exprocuradora Gómez?.

➔ Alerta de violencia en Chiapas: Embajada de Estados Unidos en México emitió un llamado de inseguridad: Asimismo brindó una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para quienes visiten el estado mexicano.

➔ Más de la mitad de mujeres migrantes son víctimas de delitos en su tránsito por México: Hasta 28% reportó incidentes relacionados con los delitos de secuestro o desaparición forzada.

➔ Fofo Márquez es vinculado a proceso por tentativa de feminicidio: ‘Temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel’: Fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa tras golpear a una mujer en Naucalpan,

➔ Tribunal Electoral restituye a Santiago Nieto como candidato de Morena al Senado: Con mayoría de tres votos, el pleno del TEPJF probó la candidatura por el Senado de la República como segunda fórmula de Morena.

➔ Suprema Corte niega otro amparo contra etiquetado, ahora a refresquera productora de Barrilitos y Chaparritas: Rechazó los alegatos de Desde el Corazón del Fruto S.A. de C.V., que produce y comercializa las marcas Chaparritas, Sangría Señorial y Barrilitos, entre otros.

ELECCIONES

➔ Propone Álvarez Máynez un cuarto debate y celebra los memes: El candidato presidencial considera que debe haber un encuentro entre quienes lideren las encuestas.

➔ Sheinbaum defiende ‘La Mañanera’: quitarlas sería un ‘acto autoritario’: La candidata presidencial responde a los señalamientos de Xóchitl Gálvez.

➔ Xóchitl Gálvez pide a AMLO que deje de ‘meterse’ en la elección: Afirma que pidió la suspensión de ‘La Mañanera’ por intromisión del presidente.

MUNDO

➔ Huelga de hambre tras presunto arresto violento: así vivió Jorge Glas su detención en Embajada mexicana: En una transmisión vía Zoom, el exvicepresidente ecuatoriano logró contactarse con su defensa y familia.

➔ Perú da marcha atrás y retira visa obligatoria para mexicanos: Por su parte, el gobierno de México señaló que es una “medida temporal” ante el crecimiento “exponencial” de la migración irregular hacia los países de Norteamérica.

➔ Israel mata en Gaza a hijos y varios nietos de líder de Hamás: Ismail Haniyeh aseguró que Hamás no dará marcha atrás aunque sus familias y hogares sean atacados.

COAHUILA

➔ Coahuila, entre estados que no accedieron a mega fondo educativo: ASF: En 2022, el Estado no recibió recursos extras para educación por no firmar un convenio con la Federación en donde se repartieron más de 23 mil mdp, revela ente fiscalizador.

➔ Saltillo: ¿candidata fantasma? Registra nula actividad aspirante del Partido Verde por la Alcaldía: Elisa Villalobos ha hecho público solo un evento del pasado fin de semana; tiene pocas publicaciones en redes y no ha reportado datos ante plataforma de transparencia.

➔ Devuelven a Luis Fernando Salazar primer lugar en fórmula para competir por el Senado: El TEPJF revocó la resolución del Consejo General del INE, que lo ponía en la segunda posición por razones de género.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡David Beckham está en Monterrey! El astro inglés llega a la Sultana del Norte para apoyar a Messi y el Inter de Miami: El cuadro regiomontano jugará este miércoles ante los Rayados de Monterrey en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

➔ Cancelan la serie de ‘Game of Thrones’ basada en la historia de Jon Snow: La posibilidad de que Kit Harington vuelva a encarnar su icónico personaje fue totalmente descartada, aunque asegura que discutirá la posibilidad en un futuro.

➔ ¡Sergio Pérez vuelve al podio de los Power Rankings de la F1! Checo es tercer lugar tras GP de Japón: El piloto tapatío demostró un gran nivel en el Circuito de Suzuka y le valió estar entre los tres primeros del Gran Premio.

➔ ¿La pareja ideal? Confirma Henrry Cavill ‘ser fan de Shakira desde su juventud’: Desde una entrevista el actor que dio vida a Superman y a ‘The Witcher’ dijo que ha escuchado las canciones en el radio desde años atrás.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Frente que impidió la instalación de una empresa de cianuro

➔ ¿Te da ansiedad con las altas temperaturas? Podrías estar sufriendo de estrés térmico: Aunque no es tan conocido, puede llegar a ocasionar síntomas que afectan la salud física y mental.