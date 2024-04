Coahuila, entre estados que no accedieron a mega fondo educativo: ASF

En 2022, el Estado no recibió recursos extras para educación por no firmar un convenio con la Federación en donde se repartieron más de 23 mil mdp, revela ente fiscalizador

En la última revisión de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a la Cuenta Pública 2022, se indicó que el Gobierno Federal otorgó recursos por 23 mil 328 millones de pesos para destinarlos al rubro de educación, pero Coahuila no entró en este reparto.

De acuerdo a la información que publica el ente fiscalizador, el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, identificado como U080, fue repartido en el transcurso del ejercicio fiscal 2022 a 20 entidades federativas, con el fin de desarrollar fuentes alternativas de financiamiento y con ello lograr el cumplimiento de los objetivos en materia educativa.

Sin embargo, los estados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala no formalizaron convenios para la recepción de recursos. En el documento publicado por la Auditoría no se revela la causa por la que no se firmaron estos convenios.

Lo que sí se indica es que la ASF realizó la auditoría a la SEP con la finalidad de revisar la distribución y ministración de los recursos, la cual se presentó en la primera entrega e indica que hubo poca claridad en la asignación de los recursos.