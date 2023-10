Las noticias más importantes del 4 de octubre en México

CLIMA

➔ ¿Dónde hará frío y dónde lloverá?... Frente frío 4 y canales de baja presión azotarán a México con bajas temperaturas, lluvias y granizadas: Mucha lluvia y fuertes vientos, así como tornados dejará este frente frío en el territorio mexicano.

MÉXICO

➔ Suprema Corte desecha amparo de Chihuahua contra libros de texto, deberán repartirse: Con la resolución emitida hoy, se abrió la puerta para que, en el futuro, en Coahuila se repartan también los libros de texto gratuitos.

➔ Cae segundo implicado en la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno: Celestino “M” está relacionado con la posible participación en el delito vinculado con la desaparición de dos personas.

➔ ¡Revés para Ebrard! Tribunal Electoral determina que no hubo omisión por Morena: Determinaron que la queja no procede, ya que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena no incurrió al elegir a Sheinbaum.

➔ ‘¡Me están secuestrando!’ Sandra Cuevas arma trifulca en la Central de Abastos de la CDMX en primer día de recorrido para contienda: Los trabajadores de la central argumentaban que Cuevas transitaba en sentido contrario, por otro lado, la Alcaldesa denunció un intento de ‘secuestro’.

➔ Supera Sheinbaum por 30 puntos a Xóchitl en encuesta rumbo a las presidenciales: La morenista goza de amplia ventaja frente a la representante del Frente Amplio por México.

MUNDO

➔ Directivos de Abercrombie & Fitch abusaron de modelos: La BBC destapa una “red muy organizada” que utilizaba a un intermediario para captar a jóvenes para eventos privados.

➔ Enfrenta Estados Unidos la mayor huelga de trabajadores de la salud en su historia: 75 mil empleados de la compañía Kaiser Permanente demandan principalmente entornos de trabajo más seguros.

➔ Rusia condena a periodista a 8 años en la cárcel por protestar: Marina Ovsiannikova mostró una pancarta durante un programa de noticias en marzo de 2022, pero fue sentenciada por otra protesta que protagonizó frente al Kremlin en julio de ese año.

COAHUILA

➔ Coahuila, a la espera de que SCJN resuelva su controversia sobre libros de texto: Si bien este miércoles, el máximo tribunal falló en contra de un recurso similar promovido por Chihuahua, esto no resuelve la controversia promovida por la entidad.

➔ Saltillo: Piden víctimas de fraudes inmobiliarios ir contra cómplices de Lizeth N: Más de 40 personas que han acusado haber sido estafadas por esta red, piden que vayan contra más involucrados.

➔ Coahuila: ataca alumno con arma blanca a maestra de secundaria de Ramos Arizpe: La profesora tuvo que ser trasladada a una institución médica; se reporta con lesiones no graves.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ La Copa del Mundo 2030 será en seis países y tres continentes: Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Portugal y Marruecos albergarán el Mundial: Serán tres encuentros los que se desarrollarán en Sudamérica, siendo la ceremonia y juego inaugural en territorio uruguayo y 101 los que se disputen en Europa y África.

➔ ¡Vaya sorpresa! Lidera Taylor Swift nominaciones a los MTV EMA; Shakira, Peso Pluma y Karol G también compiten: La ceremonia será el 5 de noviembre en París; Olivia Rodrigo y SZA le siguen como más nominados a la interprete de ‘Anti-Hero’.

➔ Triunfa el rugby de Coahuila en los Nacionales Conade: José de Jesús Segovia, el coach saltillense detrás del éxito de la Selección estatal: Previo al RAN M-19 que disputarán los atletas estatales en la Ciudad de México, reconocen al entrenador que llevó a los jugadores de la entidad a ganar doble medalla de oro en el certamen a nivel nacional.

➔ ¿Y de Shakira? Se declara Piqué fan de Peso Pluma y Bizarrap en entrevista con ‘El Escorpión Dorado’: El influencer viajó hasta Barcelona para entrevistar al exjugador de FC Barcelona.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Coahuila, la última frontera antes del “sueño” migrante

➔ ¿Qué tienen en común la UNAM, y París? Plaga de chinches enciende alarmas en redes sociales: Recientemente, la preocupación por una creciente plaga de chinches ha provocado una ‘ola’ de memes, recomendaciones y opiniones sobre cómo combatirlas, pero ¿sabes qué está pasando? Aquí te contamos.