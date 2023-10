La Copa del Mundo 2030 será en seis países y tres continentes: Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Portugal y Marruecos albergarán el Mundial

“Agradezco a FIFA , UEFA y a la CAF por permitir que el Mundial tenga tres sedes continentales. América, Europa y África. No podíamos dejar pasar esta oportunidad histórica. El Mundial 2030 tendrá tres fiestas inaugurales, una en el Centenario de Montevideo, otra en Argentina y otra en Paraguay” , festejó en redes sociales Alejandro Domínguez, presidente del Conmebol. “Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició” , añadió Domínguez.

Esta será la segunda edición en la que participarán 48 selecciones, después de ampliar de 23 a esta cifra en la próxima cita mundialista que albergarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Así, la competición que se disputará en seis sedes y tres continentes distintos tendrá un total de 104 encuentros, tres en Sudámerica y 101 en Europa y África.

CHILE SE QUEDA FUERA COMO SEDE PARA EL MUNDIAL 2030

Originalmente, luego de extenderse la convocatoria de países de 32 a 48, se tomó en cuenta que el Mundial 2030 fuera organizado por Argentina, Uruguay, Paraguay, como ya se ha dicho, pero con un cuarto integrante sudamericano: Chile.

Sin embargo, Alejandro Domínguez confesó que la FIFA determinó que el país andino quedara fuera de la organización.

“Originariamente, se hablaba de dos países, Argentina y Uruguay. Después se sumó Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está, lo cual no significa que no trabajaremos para que esté. Es una decisión que toma FIFA. Ellos determinan cómo y qué”, declaró el mandatario.