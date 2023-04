Latinus responde a AMLO y Sheinbaum ante críticas por incorporación de Lorenzo Córdova

“Pero miren, miren lo transparente de todo, como, al final de cuentas, la verdad se abre paso. La noticia que acabamos de escuchar ahora, el que estaba en el INE (Lorenzo Córdova), que ya es preferible olvidar, esta desfachatez, que se va a la UNAM. Pobre UNAM, mi alma mater, no, no, no. Bueno, pero eso pasa;

“Pero luego, ¿Irse de comentarista con Loret de Mola? Imagínense cuánta gente engañada, defendiéndolos porque el INE no se toca. Supuestamente ellos independientes, árbitros, ¡con Loret! O sea, es una involución porque si hubiese regresado como estaba antes de comentarista de Carmen Aristegui pues a lo mejor no, no era tan grotesco”, mencionó el Presidente de México.

Comentarios que le prosiguieron fueron los de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en conferencia de prensa mencionó que “fueras máscaras, ya se fue a Latinus”.