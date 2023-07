‘Le vamos a ganar a quien ponga la oposición’, asegura Claudia Sheinbaum

En ese sentido, con una sonrisa, dice que debe haber continuidad y con una mujer, pues no se puede dividir una de la otra. Recalca que a quien vaya de abanderada o abanderado por la oposición, “le vamos a ganar”. Sheinbaum Pardo advierte que las autoridades electorales deben respetar este proceso inédito, porque si no empañarían mucho la situación en 2024 .

Marcelo Ebrard ha comentado que podría haber una “chicanada” si no se respeta la encuesta, que esté alterada. ¿Usted ya vislumbra un panorama así, tan drástico? — No lo veo así, yo creo que el llamado siempre debe ser a la unidad, el proyecto siempre está por encima de todo y todos nos necesitamos, y de mi parte siempre va a haber un llamado a la unidad.

Entonces, ¿al poner las reglas el Presidente significa que no tiene preferidos? — No, [no tiene preferidos], él está como siempre, trabajando por la democracia del país, es un incansable defensor de la democracia y en este caso está demostrando que es un proceso democrático.

Asegura que se acabó el dedazo en esta administración, pero ¿es la preferida del Presidente? — Si yo no fuera mujer nadie diría es la preferida o el preferido, yo creo que tiene que ver con una idea de que las mujeres siempre necesitan a alguien atrás diciendo o apoyando y realmente es el trabajo que nosotros hemos hecho y por cómo se está dando la encuesta y las características de cómo se ha dado va a ser imposible que el Presidente participe, porque en lo que se leyó en el Consejo Nacional de Morena va a haber encuestas y empresas demoscópicas que participen, pero va a haber una presencia de todos los que somos aspirantes que vamos a estar acompañado , y va a ser imposible que haya mano negra en el proceso.

¿En este proceso interno está usted confiada? — Estamos arriba en prácticamente todas las encuestas que han salido, pero no estamos confiados, [trabajamos] como si estuviéramos en cero, abajo en las encuestas.

¿Una contienda entre mujeres la ve así, Claudia Sheinbaum vs. Xóchitl Gálvez? — Con quien vaya a ser del bloque opositor, vamos a ganar. Ya vamos a ver. [Hablé con Xóchitl] hace tiempo cuando fuimos delegadas [de Tlalpan y Miguel Hidalgo, respectivamente], pero para mí el gran tema es lo que representa el bloque opositor más allá de las personas.

¿Qué opina de que López Obrador haya destapado a Xóchitl Gálvez como candidata de la oposición? — Lo que puedo decir es que no es un proceso democrático [lo que hace la oposición], es un proceso que se decidió en una cúpula y por lo mismo que cualquier [candidato] que presente el bloque opositor va a responder a esa cúpula que quiere regresar al pasado de privilegios y corrupción en el país, eso no lo quiere la gente.

Su discurso es que es “tiempo de mujeres”. ¿Cualquier mujer puede encabezar el país? — Mi discurso es que continúe la Cuarta Transformación y es tiempo de mujer, las dos cosas van juntas porque no se puede dividir una de otra.

¿Respetaría los resultados de la encuesta?

— Sí, claro. Nunca me iría al Tribunal [Electoral] ni mucho menos, aunque no me favoreciera.

¿El fuego amigo se ha presentado? Marcelo Ebrard presentará documentos de presunto derroche de gastos.

— En este proceso cada quien tiene sus formas de expresarse, su manera de hacer sus redes sociales y eso también va demostrando quiénes somos. (...) Yo no voy a tomar una discusión con mis propios compañeros, el debate está con la oposición. Respeto lo que ellos puedan decir y también en qué no estoy de acuerdo, pero no voy a entrar a un debate con Marcelo ni con Adán ni con ninguno que está participando, porque eso nos debilita internamente.

¿Aceptaría un debate con el resto de las corcholatas?

— Yo creo que no es bueno. Yo creo que el debate central está con la oposición. Nosotros defendemos un proyecto con nuestras características, con nuestra forma de ser, por eso vamos a ser coordinadores de la defensa de la transformación, y debatir entre nosotros no ayuda a este proceso de transformación, más bien con quien hay que debatir y denunciar sobre lo que está pasando es el bloque opositor.

¿Invitaría a quienes no ganen a su gabinete si usted es presidenta?

— Sí, además eso está firmado, ellos pueden tomar la decisión de estar en el gabinete o en la coordinación de la Cámara de Diputados, la coordinación de la Cámara de Senadores, nosotros debemos tener una apertura muy grande, pues el pueblo de México nos lo demanda y nos lo exige. No es momento de debate interno, y que defendamos este momento de la Cuarta Transformación, inclusive, hace más gente, aquí no sobra nadie.

¿Le preocupa que el INE le pueda quitar la candidatura presidencial por actos o presupuestos anticipados?

— Estamos viviendo un proceso inédito y las autoridades electorales deben respetar este proceso, porque si no empañaría mucho esta situación de 2024. Internamente, tenemos que respetar el resultado final de la encuesta.

¿Y deben borrarse las bardas y quitar espectaculares?

— Hay muchas bardas y muchas cosas de promoción que no hemos puesto nosotros. (...) Naturalmente, empezó a surgir con la primera barda de #EsClaudia. Siempre hemos dicho que hay que respetar la ley electoral.

¿Sheinbaum Pardo se ve con López Obrador entregándole la Banda Presidencial?

— Todavía falta tiempo, aún hay que trabajar con la gente y en su momento así va a ser, va a ganar Morena, de eso no hay duda.

¿Ha soñado usted con ese momento en su vida?

— Sueño con el bienestar del pueblo de México, que no haya injusticia, más que un tema personal.

¿Qué pasará con Andrés Manuel después si usted gana la Presidencia?

— Él ha dicho que se va a retirar y así tiene que ser. Es el dirigente más importante que ha tenido el país en el siglo XXI, la historia de México no se podría escribir sin el nombre de Andrés Manuel López Obrador, no solamente como presidente, sino como el gran dirigente que ha sido desde hace años.

¿Espera que se pueda consolidar la Cuarta Transformación en el siguiente sexenio?

— Sí, pero esperamos que la 4T siga más años, porque lo otro es regresar al pasado y aquí es seguir construyendo la justicia social y la paz y eso solamente con nuestro movimiento, con Morena. Son años para consolidar los proyectos del Presidente, Tren Maya, parques industriales, la propia refinería de Dos Bocas, pero poner el sello público.