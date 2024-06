Libran los empresarios Alemán adeudo con Interjet

Los empresarios Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani lograron la nulidad definitiva de un crédito fiscal por 689.3 millones de pesos, fincado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los incumplimientos de la aerolínea Interjet, durante la crisis que llevó a su quiebra .

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió que los alemanes no debían ser considerados como obligados solidarios de Interjet, porque esa figura no estaba prevista en el Código Fiscal en 2018 y 2019, cuando la empresa retuvo el ISR e IVA que no entró al SAT.

Alemán Velasco, ex Gobernador de Veracruz, era presidente del Consejo de Administración, y Alemán Magnani era vicepresidente y director general de la ducha.

El SAT los calificó como obligados solidarios en abril de 2020. La Procuraduría Fiscal de la Federación interpuso un recurso de revisión contra esta sentencia ante la Suprema Corte de Justicia, mismo que la Ministra Norma Piña desechó el pasado 4 de junio, por considerar que el caso no involucra un tema de interés excepcional, o de interpretación de la Constitución sobre algún tema novedoso.

Este desechamiento es definitivo, por tanto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) tiene 20 días para acatar el amparo y dictar nueva sentencia, en la que deberá anular el crédito fiscal.

”Emita una nueva sentencia en la que declara la nulidad de la resolución administrativa impugnada (del SAT), al actualizarse la causa de ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque se sustenta en una legislación que no estaba vigente en el momento en que la empresa directamente responsable (Interjet) incurrió en la conducta motivo de la responsabilidad solidaria”, ordenó el tribunal colegiado.

El tema de si la figura del obligado solidario era o no aplicable a los Alemán generó polémica tanto en el TFJA, como en el tribunal colegiado, pues en ambos hubo votaciones divididas al tratar de definir si se trata de una norma sustantiva que no puede aplicar. retroactivamente, o si sólo es una regla adjetiva, es decir, que se podía aplicar sin importar cuándo ocurrieron los hechos.

Alemán Magnani aún tiene una orden de aprehensión por un presunto fraude fiscal de 66.2 millones de pesos, por el ISR que Interjet retuvo y no pagó al SAT en diciembre de 2018. Pero no ha sido detenido porque desde enero de 2021 radica en Francia, país del que es ciudadano.

Interjet, que había sido intervenida por el SAT desde junio de 2019 por deudas fiscales de 549 millones de pesos, cesó operaciones en diciembre de 2020, y fue declarada en quiebra en abril de 2023.