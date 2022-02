Lilly Téllez se destapa como candidata presidencial para el 2024: ‘me gustaría ver a AMLO tras las rejas’

Ayer, la senadora panista Lilly Téllez, llamó la atención por sus declaraciones en un Space de Twitter, en el cual declaraba que sí le interesaría contender por la presidencia de la República, y meter a la cárcel al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por supuesto que me siento capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum. Si hay que entrarle, pues hay que entrarle y no me puedo ahorita hacer a un lado si puedo contribuir ante lo que estoy viendo”, expuso en el conversatorio en la red social del pajarito azul.