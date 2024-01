Lista Epstein: jovencita cobró 15 mil dólares por acostarse con el príncipe Andrés

La semana pasada, la jueza federal de Nueva York, que estaba a cargo del caso presentado en 2015 por una de las víctimas llamada Virginia Giuffre contra la ex amante y pareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, desclasificó más de 900 páginas de documentos e hizo públicos más de 90 nombres de figuras públicas, celebridades, artistas y empresarios vinculados al magnate.

La revelación de lo que comúnmente se conoce como “la lista Epstein” causó revuelo mediático porque muchas personalidades resultaron perjudicadas por el accionar de la jueza Loretta Preska.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Es delito aparecer en la ‘lista de Jeffrey Epstein’?

Aunque se presentó como una lista de “clientes” o “asistentes” de las fiestas privadas del hombre en su isla privada, se trataba de una serie de documentos recogiendo testimonios, llamadas, correos electrónicos, etc., por lo que la aparición de un nombre en particular no tiene efecto, no implica culpa, sino que representa algún tipo de relación con el depredador sexual.

Uno de los nombres más mencionados en la lista en los últimos días es el del Príncipe Andrés.