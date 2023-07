Llama Sheinbaum a retiro de espectaculares que promueven su imagen

Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, llamó a sus simpatizantes a retirar los espectaculares que promocionan su imagen y pidió lo mismo al resto de las “corcholatas” morenistas.

Desde Campeche, Sheinbaum se mostró a favor de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reprobó el uso de espectaculares de los aspirantes a la candidatura presidencial y pidió no utilizarlos.

“Tiene razón (el presidente López Obrador), yo voy a hacer un llamado para que se bajen los espectaculares, en nuestro caso, pues son muchos compañeros en los estados que nos quieren ayudar y han subido espectaculares, vamos a hacer un llamado para que se bajen”, afirmó Sheinbaum.

La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México reiteró que su equipo no ha pagado ninguna publicidad exterior en espectaculares.

“Nosotros no los hemos pagado, no los hemos promovido, pero hay compañeros y compañeras que nos ayudan y los han subido en algunos estados”, explicó.

Los señalamientos de Sheinbaum surgen luego de que el presidente López Obrador reprobara el gasto para promover la imagen de las “corcholatas” de Morena a través de espectaculares, pues aseguró que están actuando de manera incorrecta.

“Que ojalá y no lo hagan. Que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González, que no actúen igual. No sé si los estén contratando, pero si lo están haciendo yo creo que no estarían actuando correctamente“, dijo López Obrador.