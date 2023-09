‘Llegó el momento de romper el pacto patriarcal’, asegura Xóchitl Gálvez y critica entrega de bastón de AMLO

Recordó que es una mujer empresaria honesta y trabajadora, que lucha todos los días porque ‘a mí nadie me ha regalado nada’. Añadió que el proceso del frente opositor trajo a su memoria cuando buscó la gubernatura de Hidalgo, en donde se encontraba ‘prácticamente sola’, así como está realizando su campaña actual.

Destacó que durante su campaña no necesitó de promocionales sobre ella para que la gente la eligiera como la representante del Frente Amplio por México para competir contra su opositor principal, Morena.

“¿Sí se dieron cuenta de que no hubo espectaculares? ¿Se dieron cuenta de que no hubo bardas? Bueno, una que otra, ¿se dieron cuenta de que no hubo dinero de los machuchones? En cambio, la de enfrente tapizó el país, ¿qué tal nuestros espectaculares (señala pancartas)? Acá están”.

TE PUEDE INTERESAR: Dos mujeres, un camino: Ellas son Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, candidatas a la presidencia de México

XÓCHITL CRITICA ENTREGA DE BASTÓN DE AMLO

En la conferencia no se limitó a hablar sobre el trabajo en equipo que debe de hacer la sociedad para construir un mejor país, también aprovecho para criticar la entrega de bastón de mando del presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, nombrada recientemente como coordinadora nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Uno de los señalamientos realizado por Gálvez contra Obrador fue que en la entrega del mando no hubo comunidades ni pueblos indígenas presentes porque durante su sexenio el Presidente no les había cumplido sus promesas.

“Por eso le tuvo que entregar el bastón de mando a la otra señora solito, sin los pueblos indígenas, porque le ha fallado... y no se preocupen, a mí me va a entregar otra cosa”.