En la Secundaria Técnica 64 Jaime Sabines Gutiérrez, en Guadalupe, Nuevo León, se movilizaron elementos de seguridad tras la presencia de una supuesta arma de fuego, alrededor de las 13:00 horas de este lunes, mientras se llevaba a cabo el operativo mochila.

Las primeras declaraciones revelan que el joven cargaba el arma de fuego entre sus pertenencias escolares, y los docentes no pudieron responder si era de verdad o de juguete, por lo que llamaron a las autoridades policíacas.

Al instituto educativo, ubicado en las calles Loma Bonita y Loma Redonda, en la colonia Lomas de San Miguel, llegaron miembros de la Policía de Guadalupe, Fuerza Civil y agentes ministeriales.

Tras una entrevista con el menor, se pudo confirmar que se trataba de un arma de juguete. El joven implicado y sus compañeros continuaron con sus actividades escolares, pues no había motivo de preocupación.

Horas antes de este incidente, pero al interior de un jardín de niños, ubicado en la colonia Indeco Naranjo, municipio de Monterrey y alrededor de las 11:00 horas, las maestras del plantel “Profesora Estefanía Castañeda”, dieron aviso a las autoridades sobre dos presuntas detonaciones en el patio, cerca de las aulas donde los menores realizaban sus estudios.

Al lugar, arribaron la Agencia Estatal de Investigaciones, pues las docentes encontraron dos contenedores de plástico con ácido y baterías.

Trascendió que no hubo ningún lesionado y que los menores no corrían peligro, empero, se les dio salida debido al incidente, mientras, no se ha confirmado quién detonó las bombas.