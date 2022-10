‘López Obrador se dobla ante el Ejército, no al revés’... Carlos Loret de Mola y Brozo tras filtraciones de Guacamaya (video)

“La sucesión de hechos desde cómo el gobierno de dobla ante el Ejército en el caso Ayotzinapa, retira todas la órdenes de aprehensión, pasando por todo el expediente Guacamaya, te termina diciendo que lo estábamos viendo al revés, no es López Obrador quien usa al Ejército para todo, no, es el Ejército que empoderado y multimillonario usa al presidente para lo que necesita’, expresó Loret.

Sobre el caso Ayotzinapa y el Ejército, Loret insistió en que luego de ser un activo para López Obrador como promesa de campaña para esclarecer el caso de los 43 desaparecidos, se convirtió en un pasivo del gobierno queque ya generó pleitos en su gobierno con los militares.

Por su parte, Brozo destacó que de darse a conocer más información de los negocios relacionados con el Ejército y la violación de derechos humanos serán una bomba para el mandatario.

“Ve lo que va a pasar con la Guacamaya, cuando empiecen a salir los negocios del Ejército, no no, el Ejército no hace negocios, explora mercados, el Ejército viola derechos humanos, no no, el Ejército pone orden”, ironizó el payaso tenebroso.

Sobre la militarización, Brozo y Loret afirmaron que los senadores del PRI se doblaron ante López Obrador en su peor momento de crisis en su gobierno.

“El Senado... se doblaron, y lo bueno de lo peor es que ya sabemos quien es quien y cuanto cuesta la pieza, y en que momento se doblaron, en el momento de mayor crisis del presidente y del Ejército, ahí fueron a poner rodilla en tierra, mientras las corcholatas están desatadas”, expresaron.