‘Lord Molécula’ se pone en modo ‘Santa Claus’ y le lleva regalos a AMLO en ‘La Mañanera’

“Una vez que yo entregue la banda, ya me jubilo y no voy a atender a nadie, siempre voy a recordar a todos con amor, siempre con mucho cariño, pero yo ya no voy a tener ninguna relación, más que la familiar, y eso con la advertencia a mis hijos de que no hablemos de política”, le respondió el mandatario federal.

Durante su intervención en la conferencia matutina el presidente reiteró que no aceptará invitaciones nacionales, ni en el extranjero, además de que no participará en actos políticos ni sociales.

López Obrador indicó que no saldrá de su rancho “La Chingada” y se llevará “una bibliografía amplia” para no tener que acudir a bibliotecas ni hemerotecas.

“En estos tiempos estoy reuniendo los textos que necesito para mi investigación que me va a llevar tres, cuatro años”, expresó.