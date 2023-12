Lozoya se divorció de la “heredera Granini” tras 17 años de matrimonio

TE PUEDE INTERESAR: FGR no devolverá la mansión de Emilio Lozoya, pese a lo dictado por la jueza Ana Osorno

Los fiscales federales de inmediato cuestionaron el texto original porque estaba en alemán, además de que manifestaron su desconfianza de la traducción al español incluida como anexo; dijeron que era necesario hacer actos de investigación como una solicitud de asistencia jurídica para verificar la autenticidad y su posterior traducción.

“Si bien hace referencia a la existencia de un expediente de divorcio, no tenemos el expediente completo. El documento dice que no aplica a pensiones, suponemos que pensiones alimenticias, por lo tanto, ¿cómo es posible que diga el documento que no hay compensaciones alimenticias? Existen además bienes afectos en un divorcio”, cuestionó el fiscal Kristian Javier Jiménez Hernández.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y dónde está la esposa de Emilio Lozoya, Marielle Eckes?

Rojas respondió que esta audiencia no era el espacio apropiado para dirimir un tema relacionado con los hijos de Lozoya, derivado del divorcio.

La ahora exesposa de Lozoya pertenece a la familia propietaria de la compañía alemana Eckes-Granini, líder en el mercado de los jugos procesados en Europa. Ella, de hecho, era conocida como la “heredera Granini”.

En febrero de 2016, Lozoya y Eckes se casaron por lo civil en una discreta ceremonia en el Centro Histórico de la Ciudad de México, de acuerdo con la revista Quién.

Cuando la Fiscalía General de la República ejerció la acción penal contra Lozoya, no solo fue contra él, sino también contra su madre, su hermana y su esposa.