Luisa Alcalde no dejará Segob para buscar dirigencia de Morena

La secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde Luján, no tendrá que separarse de su cargo para buscar la dirigencia de Morena.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Alcalde, que se perfila como próxima dirigente morenista, tomaría las riendas del partido hasta el 1 de octubre, por lo que permanecerá como titular de Segob hasta el 30 de septiembre, cuando concluye el sexenio.

“Fíjense que yo cometí el error porque no estoy actualizado en las normas de Morena. Si la eligen ella va a ocupar su cargo el 1 de octubre y ella me dijo, casi me estaba esperando, ya quiere que me vaya, pero no es así.

“Claro que si no tiene problema legal y si la eligen, ella me decía que entraría formalmente hasta el 1 de octubre, entonces, ella se quedaría hasta el final”, precisó en su mañanera.

Al concluir el sexenio, Alcalde habrá cumplido 15 meses y 11 días desde que tomó posesión en la Segob. Fue la tercera en el puesto durante la administración de López Obrador, tras el paso de Adán Augusto López y Olga Sánchez Cordero, actuales legisladores federales.

Alcalde se perfila como la única candidata para ocupar la dirigencia nacional de Morena y, aunque no se ha confirmado, su posible compañero de fórmula para ocupar la Secretaría General del partido sería Carlos Ulloa, actual diputado federal y anteriormente colaborador de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

El congreso nacional de Morena, en el que se renovará la presidencia y secretaría general, se llevará a cabo este domingo 22 de septiembre.

Mario Delgado y Citlalli Hernández, quienes actualmente encabezan la dirigencia de Morena, pasarán a formar parte a partir del 1 de octubre del gabinete de Sheinbaum como titulares de Educación y de las Mujeres respectivamente.

Como se dio a conocer en los últimos días, en la renovación de puestos directivos de Morena, también se espera la postulación de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Secretaría de Organización.

El Presidente adelantó que no estará presente en el congreso de su partido, pues tiene programada una gira por Veracruz, pero la presidenta electa Claudia Sheinbaum sí acudirá.