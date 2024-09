Se pronuncia AMLO sobre petición de cadena perpetua a García Luna: ‘No le deseo el mal a nadie’

Luego de que la Fiscalía de Estados Unidos pidiera cadena perpetua para el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no le desea el mal a nadie.

“No me gusta opinar de eso. A mí no me gusta que nadie sufra, no le deseo mal a nadie”, expresó López Obrador durante su conferencia matutina.

“Por eso puedo decir gracias a la vida, ya me falta muy poco y estoy cumpliendo mi misión”.

La reacción de López Obrador ocurre un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó prisión de por vida para García Luna, quien fue declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa y dos días después de que el ex funcionario acusara en una carta nexos del Presidente con el narcotráfico.

“Yo no quiero que nadie sufra, ya que corresponda a las autoridades dictar sentencia y que cada quien asuma su responsabilidad”, dijo López Obrador.

Luego el Presidente reflexionó: “Que cada quien esté bien con uno mismo. A veces se puede estar en la cárcel y si uno es inocente, si se lucha por una causa justa, la cárcel en lugar de ser prisión se convierte en un lugar de dignidad y también protege”.

La autoridad estadounidense argumenta que la gravedad de los delitos por los que declarado culpable García Luna ameritan la pena, pues aseguran que no sólo colaboró con el Cártel de Sinaloa, sino que le proveyó armas y equipo.

El próximo 9 de octubre está programado que se dicte sentencia en contra de García Luna en Estados Unidos.