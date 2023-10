‘Mañaneras’ son el establecimiento de una narrativa: León Krauze

CDMX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que cumplió con el 99 por ciento de los compromisos que hizo durante su campaña rumbo a la Presidencia de la República.

“Además estoy haciendo cosas a las que no me comprometí y me siento muy orgulloso solo de dos cosas: una, que contribuí a que cambiara la mentalidad de nuestro pueblo con la revolución de las conciencias”, dijo en “La Mañanera” del 2 de octubre.

A estas declaraciones reaccionó el periodista y escritor mexicano, León Krauze, quien a través de X (antes Twitter) criticó la forma en la que se llevan a cabo estas conferencias.

“Cuando se escriba la historia de este gobierno, la manera como los medios han cubierto la conferencia de las mañanas merecerá un capítulo importante”, escribió en la red social.

“Lo de hoy es un buen ejemplo. El presidente declara que ha cumplido prácticamente todos sus compromisos. Los medios publican la declaración de inmediato, sin ningún proceso de verificación”, menciona.

Como resultado de esto se tiene el “establecimiento de una narrativa” que se impulsa en la conferencia matutina y vuelve a repetirse los días siguientes a la declaración.

“Esta ha sido la historia de la conferencia de prensa matutina desde el principio”, expresa.