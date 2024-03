Manuel Guerrero seguirá preso en Qatar; niegan la libertad bajo fianza a mexicano

Tras una breve audiencia, un juez de Qatar determinó este jueves que no es procedente la libertad bajo fianza del mexicano-británico Manuel Guerrero Aviña , quien fue detenido en ese país hace más de un mes por su orientación sexual y por vivir con VIH.

Aunque ya se impugnó esta resolución y el próximo domingo 17 de marzo, Manuel Guerrero tendrá otra audiencia, que también se prevé que sea breve. “El día lunes tendríamos respuesta de esta apelación”, puntualizó. Por otro lado, la abogada del mexicano afirma que el fiscal del caso se ha opuesto a la libertad bajo fianza.

Enrique refirió que su hermano de 44 años de edad no tiene “acusación específica en su contra”, por lo que se encuentra privado de la libertad en una cárcel de Qatar; aunado a que Manuel no tiene medicamento suficiente para VIH, por lo que no podría alcanzar para un mes más, prevén solo para 10 días más.

Advirtiendo que su vida “está en peligro”, junto a que han violado sus derechos humanos.

TE PUEDE INTERESAR: SRE: Mexicano detenido en Qatar por ser gay, ya recibe medicamento contra VIH