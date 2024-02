‘Marcha por la Democracia’ exhibió el pensamiento racista, afirma AMLO

“Le ofrezco disculpas a la señora, pero no son ellas nada más es que son millones y esto nos ayuda mucho a combatir el racismo, el clasicismo y a vivir en una sociedad más igualitaria, fraterna en una sociedad mejor. Porque estos son estereotipos que se fueron imponiendo desde la Colonia es un pensamiento conservador”, expresó el mandatario federal.

“Ya ni hablemos de Claudio X. González, como se expresaba de los maestros y del escritor este preferido sector de clases media, (Francisco Martín Moreno) fascista, que dijo que si viviéramos en los tiempos de la inquisición le gustaría quemar con leña verde en el Zócalo a todos los de Morena”, señaló el jefe del Ejecutivo.

“Krauze, diciendo, por ejemplo, en una ocasión que Porfirio Díaz no había sido represor —estoy hablando del historiador más famoso de la pequeña burguesía— que no era un represor. Dice: ‘El represor es el otro Díaz’, refiriéndose a Díaz Ordaz. Claro que Díaz Ordaz fue represor, pero no hay comparación, Porfirio declara la guerra de exterminio a los mayas, a los yaquis, a los mayos, y todo para quitarles sus tierras”, mencionó.

López Obrador recalcó que exhibe este tipo de comentarios deben combatirse para que esta ideología no continúe y remarcó que ya no existen las razas y los mexicanos son herederos de las grandes civilizaciones del México profundo.

“Es que el racismo estaba oculto, por eso lo de la doctrina de la hipocresía. Y ahora, como decía el provinciano Juan Álvarez, como esta ancheta está angosta y no hay ni para dónde hacerse, como ya es el momento definiciones por la transformación, pues está saliendo todo, por eso es muy bueno”, expresó el presidente.