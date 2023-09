María Elena Ríos denuncia persecución y atentado armado en su contra; Policía de Oaxaca no le brindó auxilio

AUTORIDADES ESTATALES NO BRINDAN APOYO

De acuerdo María Elena Ríos, la información compartida es de carácter confidencial y son los mismos elementos de seguridad de Oaxaca los encargados de filtrarla a los medios modificando lo que sucedió en realidad. Aseguró que en los 40 minutos que esperó en la gasolinera en ningún momento se presentó la Policía Estatal o Agentes Estatales de Investigación a auxiliarla.

NO SABE SI FUE UN INTENTO DE SECUESTRO

Al circular en redes sociales que posiblemente fue un intento de secuestro, Ríos declaró:

“Desconozco si es lo que pretendían o en ese momento querían matarme, pero de cualquier modo las personas que me han acompañado en los últimos cuatro años, saben que en este momento mi proceso es más que nunca vulnerable y que en innumerables ocasiones he manifestado el terror que me causan las amenazas y agresiones que Juan Antonio Vera Carrizal realice a través de terceras personas”

Para finalizar, añadió, “soy una persona seria con lo que digo y hago, lamento mucho que medios de comunicación y autoridades locales se presten a tergiversar y fugar información tan sensible y confidencial para obstaculizar una investigación de una situación que me puso en peligro”, concluyendo con “no importa el temor porque decidí ser valiente”.

En su publicación agradeció al Mecanismo de Protección por cuidar de su vida después de ser víctima de un ataque con ácido que le provocó quemaduras de gravedad en diversas partes de su cuerpo. De acuerdo a las investigaciones, Juan Vera Carrizal, empresario y ex legislador del PRI, sería quien estuviera involucrado tras el ataque, pues amenazó de muerte en varias ocasiones a la víctima, ya que ella trató de terminar su relación.

