Algo muy diferente en el caso de María Sabina por el hecho de que su uso era para fines curativos y sanadores, y no eran adictivos y no provocan conflictos sociales o brotes psicóticos. Estas plantas no son golosinas y hay que entenderlo con mucha seriedad.

JOHN LENNON

Su primer visitante famoso Robert Gordon Wasson, quien en 1955 era vicepresidente de JP Morgan. Fuera de las obligaciones financieras tenía una afición extraña por el estudio de los hongos. El banquero había escuchado hablar de una curandera y guía espiritual de la etnia mazateca de Oaxaca. La curiosidad por conocerla lo llevó a México.

María Sabina se convirtió en un personaje popular entre ídolos de la década de los sesenta y setenta que viajaban hasta la sierra de Oaxaca para experimentar el trance con los “hongos milagrosos”.

La mujer hablaba solamente su lengua, lo que no le impidió comunicarse con personalidades como Walt Disney –que presuntamente durante un trance logró imaginar el mundo de fantasía que convirtió en negocio-, Aldous Huxley y Tim Leary.

También existen historias acerca de Bob Dylan, Jim Morrison y Peter Townshend, entre otros, que también habrían visitado a la sanadora indígena.

Pero de estas celebridades hay una historia que llama particularmente la atención: la presunta visita de John Lennon, de The Beatles.

Después de algunas horas en trance, el hombre le habría dicho en español: “Gracias, he visto mi muerte” y después le dejó una nota con unos dólares. La nota decía “John Lennon”.

Otra versión es que John Lennon y George Harrison, se hospedaron en la Posada Rosada, fumaron marihuana y salieron a buscar a María Sabina.

Ella no quiso desvelarse con ellos porque se encontraba agotada y los citó a la noche siguiente. Como las estrellas no quisieron esperar, fueron a dar con otra chamana, Josefina Terán, quien les organizó un ‘viaje’ a cambio de unos pesos. Se supone también que en el transcurso de la misma, John Lennon se malviajó (tuvo una mala experiencia) y salió de la choza gritando: No permitiré que me maten.”

Lennon fue asesinado de cinco disparos el 8 de diciembre de 1980 por Mark David Chapman en la entrada del Edificio Dakota, en Nueva York.

María Sabina murió en 1985 a los 91 años.