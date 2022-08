¡Mariana Rodríguez está embarazada!... Samuel García anuncia que se convertirán en padres

Esta mañana, Samuel y Mariana compartieron una selfie con la ecografía de su primogénito y afirmaron estar más emocionados que nunca por la llegada de un nuevo miembro a la familia; sin embargo, no brindaron mayores detalles sobre si esperan a una niña o un niño.

“Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3, tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más”, se lee en la publicación.

“Bebé en camino” fue una de las primeras frases con las que Mariana Rodríguez inició la publicación que en pocos minutos acumuló miles de me gustas, ya que se trata de una noticia poco esperada por sus seguidores.

“Con mucho dolor y mucha tristeza, tengo que compartir con ustedes que mi bebé decidió no venir al mundo y quedarse con Dios”, escribió Mariana Rodríguez en Instagram.

“Sentí enojo, culpa, impotencia, dolor en mi cuerpo y en mi corazón. No entendía porqué tanta felicidad había terminado en tristeza, por qué después de experimentar tantos cambios tan increíbles en mi cuerpo, no entendía por qué después de tantas cosas tan bonitas, ahora tenía que entender y aceptar que mi bebé no llegaría”, continuó Mariana Rodríguez.

Dos años después se cumple el sueño de volver a quedar embarazada.

