Mario Delgado señala que no hay nada ilegal en contienda de ‘corcholatas’

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseveró que el proceso interno del partido no busca una precandidatura, sino, se trata de una organización dentro de la bancada, que se rige de lo constitucional y está “legalmente blindado”.

Luego de que todas las “corcholatas” presidenciables del partido se registraran para la contienda, Delgado rescató que las medidas impuestas por el Instituto Nacional Electoral ya estaban previstas.

“Se trata de un proceso de organización exclusivamente interna, no estamos haciendo ninguna convocatoria de precandidaturas o candidaturas, entonces ahí nosotros apelamos a la Constitución, que establece los derechos de autoorganización y autodeterminación internos de los partidos políticos”, arremetió.

Enseguida, agregó que los aspirantes recibirán 5 millones de pesos cada uno, recurso que será “comprobable y fiscalizable”, además, sólo se podrá utilizar para viáticos, es decir, transporte, comida, hospedaje y logística de eventos.

“Está claro el mandato del Consejo Nacional, que no se trata de promover personas y está prohibida la promoción personalizada. También hemos hecho explícito de que no hay ninguna competencia o proceso alguno por alguna precandidatura”, acató.

Delgado Carrillo destacó como un hecho “histórico” el que los contendientes se comprometan a cumplir los principios de la llamada Cuarta Transformación, y priorizar los recorridos “austeros”.

Y, aunque dijo que no se impondrán sanciones a las y los aspirantes que cometan alguna falta previa a la realización de encuesta, será el pueblo quien los juzgue.

“Desde el partido no los podemos sancionar porque no es un proceso jurídico, sino un proceso interno de organización, si lo infringen será la gente la que evalúe si cumplen o no sus compromisos”.

Será el próximo 28 de agosto al 3 de septiembre cuando se levante la encuesta definitiva, y sus resultados se darán a conocer el 6 de septiembre.

Finalmente, el dirigente pidió que el proceso sea “fraterno” y respetuoso, además de leal con el movimiento.

“No podemos perder de vista que estamos luchando porque el ejemplo de uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, y su legado, trasciendan a las siguientes generaciones”, indicó.