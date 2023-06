Marko Cortés exige inhabilitación de ‘corcholatas’

El dirigente del partido informó que ante estas acciones adelantadas al proceso electoral la fuerza política que está a su cargo presentó quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitando la suspensión inmediata del acuerdo de Morena.

Asimismo pidió que todos los recursos derrochados sean fiscalizados y contabilizados como gastos de campaña, y que como medida en su momento, se les prohíba el registro a la presidencia.

Marko Cortés condenó la actuación se los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de Gobernación, Adán Augusto López, en la tragedia migrante que dejó la muerte de 40 extranjeros.

En el caso del excanciller lo señaló como el principal implicado en la tragedia de la línea 12 del metro, la cual se desplomó y causó la muerte de 26 personas.

Sobre la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó que el sistema de transporte del Metro no ha tenido su requerido mantenimiento “generando la pérdida de vidas humanas y un caos en el traslado diario de cientos de miles de personas”.

TE PUEDE INTERESAR: En Nuevo León la asistencia presencial será opcional, informa Samuel García

De Ricardo Monreal lamentó que dejara la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, sin cumplir con el nombramiento de los comisionados faltantes del INAI, salas regionales y magistrados locales.

“Durante el sexenio de López Obrador, el gabinete legal y ampliado ha sufrido más de 40 cambios en áreas estratégicas, lo que nos deja claro que este gobierno no gobierna, sino hace politiquería, no se trata de servidores públicos que cumplen con su deber, sino de fichas que son manipuladas al antojo del presidente, a quien no le importa el país sino solamente conservar el poder”, finalizó.