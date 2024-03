Mario Escobar busca ser diputado federal para evitar que existan más “Debanhis” en México

Monterrey, Nuevo León.- De campaña a diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano, el padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Mario Escobar Salazar, dijo que busca un espacio en el mundo de la política para impulsar leyes de protección a las mujeres, en contra de la violencia de género y también para evitar que haya más “Debanhis” en la historia.

El padre de familia recorrió este miércoles, las calles de la colonia Santa Cecilia que corresponden al distrito 2 con base en el municipio de Apodaca, en donde escuchó las demandas ciudadanas y también presentó sus propuestas.

“Las necesidades que hay dentro de Apodaca, en las 7 u 8 colonias, en los cuatro días que hemos trabajado, ha sido mucho la seguridad”, mencionó.

Agregó que su proyecto va en contra de la impunidad y en apoyo total a las mujeres.

“Vamos a demostrar que de alguna manera queremos seguir trabajando porque no haya feminicidios, porque no haya una Debanhi más”, sostuvo.

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció el 9 de abril de 2022 tras asistir a una fiesta en una quinta del municipio de Escobedo y su cuerpo fue hallado 12 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, cerca del sitio en donde fue vista por última ocasión con vida.

A casi dos años del caso, las investigaciones no han avanzado, a pesar de que la carpeta fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, ni así se ha logrado esclarecer la muerte de la jovencita de 18 años.

“Buscamos que no haya impunidad (en los casos de feminicidio y desaparición). Tenemos que decirle a las autoridades lo que hay que decirles sin tener miedo a nada. Nosotros no tenemos nada que perder, yo Mario Escobar no tengo nada que perder en este camino porque lo que más amaba ya lo perdí”, aseguró.

Desde ese punto de vista dijo que lo platicó con su esposa Dolores Bazaldúa, quien lo apoyó para incursionar en el mundo de la política.

Sin embargo, advirtió que va por la diputación federal como ciudadano porque no es militante de Movimiento Ciudadano.

“Lo platicamos mucho (él y su esposa) le presentamos el proyecto a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano creyó en nosotros y cree en ese proyecto”, compartió.

Mencionó que en sus recorridos ha constatado que la gente ha entendido su propuesta.

“La mayoría de la gente, te digo, puede haber algunas diferencias con algunas personas, eso es normal, pero de cada 10 personas 9 creen en este proyecto. En ese sentido, creo que vamos por buen camino”, indicó.

Con base a la experiencia que vivió con su hija, Escobar Salazar comentó que como diputado federal buscará impulsar leyes para agilizar los tiempos de búsqueda en casos de desaparición y también crear un banco de ADN para la identificación de las víctimas de este delito o feminicidio.