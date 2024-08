Más de 12 mil jóvenes en México quedan sin espacio en el Bachillerato tras el examen COMIPEMS 2024

A pesar de los esfuerzos de estas instituciones por ampliar la oferta educativa, la demanda sigue superando ampliamente la capacidad de los planteles, dejando a muchos jóvenes sin la posibilidad de continuar sus estudios. Este año, 12 mil 862 adolescentes que participaron en el COMIPEMS no lograron ser asignados a ninguna institución educativa, a pesar de haber presentado el examen. Esto significa que un importante número de jóvenes tendrá que esperar un año más para intentar nuevamente, o buscar alternativas para ocupar su tiempo.

QUÉ ALTERNATIVAS TIENEN LOS JÓVENES QUE NO CUENTAN CON ASIGNACIÓN

La falta de espacios en las instituciones educativas ha llevado a que muchos de estos adolescentes busquen opciones para no perder el tiempo y contribuir al sustento familiar. Trabajar se ha convertido en una opción viable para algunos, especialmente en familias de bajos recursos donde el apoyo económico es crucial. Sin embargo, esto plantea un riesgo de deserción escolar, ya que muchos de estos jóvenes podrían optar por continuar trabajando en lugar de retomar sus estudios el próximo año.

Algunas familias han explorado la posibilidad de inscribir a sus hijos en escuelas privadas que ofrecen ingreso a cambio de una cuota. No obstante, esta alternativa no es accesible para todos, ya que muchas familias no pueden costear las altas inscripciones y los materiales de trabajo requeridos por estos centros educativos. Esto deja a los jóvenes de familias con menos recursos en una situación de mayor vulnerabilidad y con menos opciones para continuar su formación académica.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Necesitas tu certificado de primaria o secundaria de la SEP? Así puedes tenerlo fácil y seguro

¿QUÉ ES EL COMIPEMS?

El COMIPEMS, creado en 1996, es un examen que evalúa los conocimientos adquiridos por los estudiantes a lo largo de la educación secundaria. Las áreas evaluadas incluyen español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, entre otras. Los resultados del examen son fundamentales para determinar a qué institución serán asignados los estudiantes, ya que la competencia es alta, especialmente para ingresar a las instituciones más prestigiosas como la UNAM y el IPN.

El proceso de inscripción al COMIPEMS comienza con un registro en línea, seguido por la selección de opciones educativas y, finalmente, la presentación del examen. Los resultados se publican generalmente en agosto, y los estudiantes son notificados sobre la escuela a la que han sido asignados. Sin embargo, no todos logran asegurar un lugar, lo que deja a muchos jóvenes en una situación incierta.

A pesar de los desafíos, el COMIPEMS es visto como una herramienta crucial para la movilidad educativa en México. Su importancia radica en que democratiza el acceso a la educación media superior, permitiendo que miles de jóvenes tengan la oportunidad de continuar su formación académica en instituciones acreditadas. Sin embargo, la alta competencia y la insuficiencia de cupos en las instituciones más solicitadas reflejan las limitaciones del sistema para absorber a todos los estudiantes que desean seguir estudiando.

La situación de los jóvenes que quedan fuera del sistema educativo después del COMIPEMS no es nueva, pero sí preocupante. La presión sobre el sistema educativo para ampliar su capacidad y absorber a todos los estudiantes es cada vez mayor. Además, la desigualdad en el acceso a opciones educativas privadas exacerba las brechas sociales, dejando a los estudiantes de familias de bajos recursos con menos alternativas.