Sicarios llegaron a un sitio de comida ubicado en la calle Poza Rica, entre las calles Naranjos y Tierra Blanca, sacaron sus armas y dispararon en contra de los vendedores y posteriormente huyeron , de acuerdo con un reporte del diario AM de León.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la empresa Tacos El Casino lamentó el ataque contra las víctimas, mientras familiares y amigos colocaron veladoras y flores en el sitio de la multiejecución.

“Ya no sabemos si podemos continuar después de esta tragedia, porque no nos arrebataron solo empleados, ellos eran familia para nosotros, y sin cada uno de ellos Tacos El Casino no podría ser lo mismo”, señaló la empresa.

Con información de medios