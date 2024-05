Meta usará tus fotos de Instagram y Facebook para alimentar su IA; ¿cómo lo puedes evitar?

La compañía estadounidense, Meta Platforms, anunció una nueva política de privacidad que se pondrá en marcha a finales del mes de junio y en la que contempla poder usar las fotos de los usuarios para alimentar su Inteligencia Artificial.

Los vídeos, mensajes y audios de usuarios alertando sobre la nueva política de privacidad de Meta Platforms comenzaron a circular entre los usuarios europeos con cierto temor.

La compañía comandada por Mark Zuckerberg anunció una nueva actualización de su política de privacidad en la que se incluye la posibilidad de usar textos, fotos o audios de sus usuarios en redes como Facebook o Instagram para alimentar a su IA.

El funcionamiento de los modelos grandes de lenguaje como el de Meta, Llama 3, necesita de un entrenamiento a base de datos y más datos, y la compañía ha decidido aprovechar la valiosa información que sus millones de usuarios publican a diario. Fotos con los amigos, con los hijos, con la pareja o en cualquier lugar del mundo... todo vale para hacer a su IA más y más inteligente y precisa.

“Se necesita una enorme cantidad de datos para entrenar modelos eficaces”, explica Meta. “Esta información puede incluir publicaciones o fotos con sus correspondientes pies de foto. Sin embargo, no usamos el contenido de tus mensajes privados con amigos y familiares para entrenar nuestras IA”, aseguran.

Esta semana, algunos usuarios han comenzado a recibir mensajes en algunas de las aplicaciones de Meta donde se advierte que está planeando nuevas funciones de IA, por lo que habrá cambios en su política de privacidad a partir del 26 de junio.

¿QUÉ VA A OCURRIR?

La alarma ha saltado al descubrir que con esta nueva actualización muchas fotos y datos privados podrían estar en manos de un robot y a su antojo, con las que la IA podría crear imágenes con similitudes a personas reales e incluso venderlas a anunciantes.

“¿Imaginas ver la foto de tu bebé en un anuncio de pañales? ¿O que la foto del colegio acabe vete a saber dónde?”, alerta una usuaria en un vídeo viral en Instagram.

Desde el 26 de junio, si el usuario no ha indicado explícitamente a Meta que no acepta estas nuevas condiciones, se aplicarán por defecto.

De hecho, aunque se niegue, habrá información de su perfil que puede que la compañía use para entrenar a su modelo en el caso de que otra persona que no se haya negado comparta una foto donde se etiquete a más usuarios.

Esto ocurre porque la máquina coge la información de todos los que aparecen en la imagen, sin diferenciar perfiles y si han aceptado o no la política de privacidad.

De momento, esta acción de Meta es legal gracias a ese aviso que está ofreciendo a los usuarios y la posibilidad de que no acepten las nuevas condiciones, pero la compañía no ha puesto nada fácil la opción de no aceptarlas.

¿CÓMO PUEDES NEGARTE?

La complicación para negarse a esta nueva política seguramente servirá a Meta para que muchos usuarios acepten a la primera.

“Tienes derecho a oponerte a que Meta use la información que has compartido en nuestros productos y servicios para desarrollar y mejorar la IA de Meta. Puedes enviar este formulario para ejercer ese derecho”, aseguran.

La compañía ha habilitado un formulario al que se accede desde la política de privacidad de Instagram o Facebook (Menú> Configuración y Actividad > Información > Más Información y Ayuda > Política de Privacidad ).

También es posible acceder desde aquí.

El usuario tendrá que completar su mail, país de residencia y escribir en un texto cómo le afecta el nuevo tratamiento de sus datos y por qué presenta una objeción al mismo.

Tras esto, Meta valorará la petición y la aceptará, quedando, de primeras, fuera de la nueva fórmula de la compañía para entrenar a su IA

