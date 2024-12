$!México ve una oportunidad incluso ante las amenazas arancelarias de Trump

En la fábrica de Trane en el enclave industrial de Apodaca, Córdova se está preparando. Si los aranceles se materializan, la empresa podría trasladar los pedidos a sus fábricas estadounidenses. Sin embargo, él sigue siendo optimista en cuanto a que prevalecerá el statu quo, porque las economías mexicana y estadounidense dependen la una de la otra en cuanto a piezas y materias primas para sus propios productos acabados. Aunque se sabe que Trump es impredecible, Córdova no se lo imagina impidiendo la circulación de productos a través de la frontera, una medida que, según advierten los economistas, elevaría los precios para los consumidores estadounidenses y ralentizaría el crecimiento económico.

Britton no ve motivos para preocuparse por las amenazas arancelarias de Trump, aunque espera que el gobierno de Trump exija cambios en la política comercial de México. “Presionarán a México para que limite la inversión de las empresas chinas” , afirmó.

“Trump no puede hacer lo que quiere hacer sobre China sin México” , dijo Loo.

Expresó su confianza en que el gobierno de Trump no perturbaría esos planes. Dijo que se lo había asegurado su reunión con Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente electo, en Houston justo antes de las elecciones.

“Si yo fuera miembro de un consejo de administración o director ejecutivo, me lo pensaría mucho ahora mismo antes de invertir en México hasta que haya más claridad” , afirmó Shannon K. O’Neil, experta sobre América Latina del Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York.

El pacto, conocido como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, debe revisarse formalmente en 2026. Algunos expertos consideran que la amenaza arancelaria de Trump es una forma de obligar a los gobiernos de Canadá y México a aceptar una renegociación anticipada de sus términos. Podría tratar de añadir normas que dificulten a las empresas chinas utilizar México como punto de entrada al mercado estadounidense.

Es casi seguro que la industria automovilística recibirá una atención especial en cualquier renegociación. Según los términos actuales, los fabricantes de automóviles chinos pueden establecer fábricas en México y vender coches a Estados Unidos libres de impuestos, siempre que las piezas y materiales procedentes de la región representen al menos el 75 por ciento del valor de los vehículos acabados.

Tratando de impedir esa posibilidad, Trump ha amenazado con imponer aranceles de hasta el 200 por ciento a todos los automóviles fabricados en México.

Los líderes de la industria automovilística en México señalan que una política de este tipo aumentaría drásticamente los costos para los estadounidenses.

“No es que Trump quiera hacer una guerra comercial con México, porque eso sería una guerra con los propios Estados Unidos”, dijo Manuel Montoya, director ejecutivo de una asociación comercial de la industria automovilística en Monterrey. Más bien, dijo, es probable que Trump presione para alterar los detalles del acuerdo comercial de América del Norte de forma que limite a las empresas chinas.

Con esta perspectiva en mente, las empresas mexicanas, más allá de la industria del automóvil, están tratando de limitar su dependencia de los componentes procedentes de China, al tiempo que buscan sustitutos norteamericanos.

Córdova, quien gestiona la planta de Trane, dedica ahora gran parte de su tiempo a buscar fabricantes mexicanos que puedan producir los componentes electrónicos y los motores que durante tanto tiempo ha importado de China. Calcula que eso limitará la vulnerabilidad de la empresa ante cualquier política que venga de Trump.

"No sabemos qué decisiones podría tomar", dijo. "Tenemos que prepararnos para distintos escenarios. Hay muchas variables".