La recaptura y eventual extradición a Estados Unidos del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero “pone a temblar” a mexicanos y estadounidenses que ejercieron altos puestos de mando en los gobiernos de los presidentes de México, Miguel de la Madrid (1982—1988), y de Estados Unidos, Ronald Reagan (1981—1989), y supieron y encubrieron “la verdad” del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, en 1985.

La advertencia fue lanzada, en una entrevista telefónica desde EU con el medio de comunicación El Universal, por el estadounidense Phil Jordan, exoficial de la DEA, agencia antidroga de EU, que conoció los entretelones de uno de los casos más graves y turbulentos en los nexos de Washington con los gobiernos de México de los últimos 37 años: el asesinato de Camarena, mexicano—estadounidense, en febrero de 1985 en una residencia en Guadalajara, Jalisco.

“Los corruptos tiemblan en México y en EU por la detención de Caro Quintero y por si se le extradita para que enfrente a la justicia estadounidense. Esto los pone a temblar”, recalcó Jordan, ex jefe del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso, Texas.

“Son personas en EU y en México que conocen toda la verdad. Caro Quintero es una bala de oro que tiene el gobierno” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “para negociar con EU”, añadió.“Para mí, México y EU tienen mucho que perder si lo mandan a EU y si Caro Quintero quiere hablar de quienes estaban involucrados (en el asesinato)”, alertó.

“Si Caro Quintero—prosiguió—habla toda la verdad, tiembla mucha gente de los dos lados (México y EU) que estuvieron involucrados. A los dos países, en mi opinión, no les conviene. Pero para hacer justicia con ‘Kiki’ Camarena, a ese perro que es Caro Quintero lo tienen que mandar para acá. Él era ‘El Padrino’ del narcotráfico”.

Reclutado en 1965 por el aparato policial de EU de combate al narcotráfico que en 1973 se convirtió en la DEA, Jordan laboró en ese cuerpo hasta 1995, en una carrera de 30 años en la que ocupó puestos claves.

En diálogo telefónico con este diario desde EU, Jordan puso en duda que Caro Quintero, recapturado el viernes anterior en México tras 9 años, 11 meses y cinco días en fuga, sea extraditado a EU y sometido a la justicia de ese país por el asesinato con despliegue de torturas de Camarena.

Acusado del homicidio de Camarena, Caro Quintero purgó cárcel en México hasta agosto de 2013, cuando quedó libre en una controversial resolución, y el pasado viernes fue recapturado y podría ser extraditado a EU. En diferentes apariciones posteriores a 2013, Caro Quintero negó tener culpa por la muerte de Camarena.

Jordan reafirmó que el testimonio de Caro Quintero perjudicaría a “muchos personajes todavía vivos y que fueron funcionarios en las administraciones Reagan y De la Madrid. No les va a convenir. Camarena murió por órdenes de Caro Quintero. Todavía hay personas vivas en EU (del gobierno de Reagan) que tiemblan y rezan para que no lo extraditen a EU. No lo quieren acá”.

Reagan (1911—2004) y De la Madrid (1934—2012) gobernaron en una época que aceleró la penetración política del narcotráfico internacional.

Tras el asesinato en febrero de 1985 de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala, al servicio de la DEA, Caro Quintero huyó a Costa Rica, a donde ingresó el 17 de marzo de ese año. El 4 de abril de 1985 fue capturado en una mansión al noroeste de esta capital y al día siguiente, con su séquito, deportado a México.

Caro Quintero fue cabecilla del entonces Cártel de Guadalajara y el crimen de Camarena salpicó a sus socios, los narcotraficantes mexicanos Miguel Ángel Félix Gallardo (preso desde 1989 en México) y Ernesto “Don Neto” Fonseca Carrillo (preso de 1985 a 2016 y ahora en casa por cárcel).

Jordan reconoció que arrestar a Caro Quintero “es una cosa buena, pero lo tienen que mandar a EU para enjuiciarlo por la muerte de ‘Kiki’, porque él tuvo mucho que ver en la tortura de ‘Kiki’ y en matarlo con las personas que le ayudaron”.

En el secuestro de Camarena en Guadalajara y en las torturas participó el cubano—estadounidense Félix Ismael Rodríguez Mendigutia, oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que en 1967 dirigió en Bolivia la captura y la ejecución del guerrillero argentino—cubano Ernesto “Che” Guevara, recalcó Jordan. El medio de comunicación El Universal intentó sin éxito obtener una reacción de Rodríguez.

El Cártel de Guadalajara—y en particular Caro Quintero—se involucró con la CIA en un negocio de llevar armas de México a Honduras y Nicaragua a la “contra” nicaragüense, fuerza armada irregular anticomunista que la Casa Blanca y la CIA crearon entre 1981 y 1982 y que combatió a la revolución izquierdista que gobernó en Nicaragua de 1979 a 1990.

Rodríguez habría intentado saber si Camarena conocía detalles del negocio de México a Honduras y Nicaragua con armas y de Colombia a México y EU con drogas.

“Todo esto está documentado. Participó el agente de la CIA que le ayudó a Caro Quintero, a Fonseca y a todos esos a torturar y matar a ‘Kiki’. Pero el principal cobarde sigue siendo Caro Quintero”, subrayó Jordan.

“Eso está muy bien documentado por cuatro informantes, que eran policías antes, y que le ayudaban a los cárteles de México. Son testigos de primera línea. Ellos vieron cuando estaban pasando las torturas y el asesinato”, insistió.

Al advertir que “hay un problema”, explicó que un agente de la DEA que está a cargo del caso Camarena “quiso quitarles crédito a los informantes diciendo que los testigos no eran de confianza. Eso puede presentar problemas si mandan a Caro Quintero a EU”.

“Tiene que haber un juicio en EU con un tribunal que reciba toda la verdad de los testigos que estaban allí presentes cuando Caro Quintero estaba torturando a ‘Kiki’ para matarlo. El principal fue Caro Quintero”, sentenció.

Por el crimen de Camarena, una corte de EU condenó a prisión en la década de 1990 al narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballestero, enlace entre los cárteles de Guadalajara y de Medellín, Colombia, y capturado en Honduras en 1988, y a los mexicanos Juan José Bernabé Ramírez, ex policía detenido en 1989 en California y liberado en 2020, Javier Vásquez Velásquez y Rubén Zuno Arce.

Dueño de la mansión donde se torturó a Camarena, Zuno Arce fue cuñado del fallecido ex presidente de México, Luis Echeverría Álvarez (1822—2022), cayó preso en 1989 en Texas por la muerte de Camarena y murió en prisión en 2012.