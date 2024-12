A cuatro años de que AMLO prometiera la creación de la vacuna Patria, no hay evidencias de su producción

A pesar de que desde febrero de 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que México tendría su propia vacuna contra el COVID-19, en unos dos meses se cumplirán cuatro años y sigue sin saberse nada de este biológico mexicano.

Actualmente, no existe evidencia de que la vacuna Patria se haya empezado a producir o de que la Secretaría de Salud (Ssa) tenga dosis para aplicarlas en la Campaña Nacional de Vacunación que se lleva a cabo, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información que se hicieron a la dependencia, al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia) y la Presidencia de la República.

TE PUEDE INTERESAR: Persiste índice de corrupción en Coahuila: 11.5% dice ser víctima

Especialistas consultados por EL UNIVERSAL señalaron que la producción no ha empezado porque el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) aún no tiene evidencia suficiente de la eficacia e inocuidad del biológico, de acuerdo con los resultados de las fases II y II-III de los estudios preclínicos de la vacuna Patria, a los que este diario tuvo acceso.

La 4T prometió que el biológico estaría listo y se aplicaría en noviembre de 2021; sin embargo, terminó la pandemia, concluyó el sexenio anterior, inició uno nuevo y todavía no se utiliza; hasta hace dos meses, la Secretaría de Salud no contaba con ninguna dosis de la vacuna Patria, confirmó al responder una solicitud de información.

”¿Cuántas dosis de la vacuna Patria tiene disponibles la Secretaría de Salud?”, se le cuestionó a la dependencia federal.

”Por el momento, esta Secretaría de Salud no cuenta con dosis de vacuna Patria”, respondió el pasado 15 de agosto.

En el arranque de la campaña de vacunación, el pasado 15 de octubre, el secretario de Salud, David Kershenobich, y la presidenta Claudia Sheinbaum afirmaron que la vacuna Patria se aplicará en esta campaña, pero ambas dependencias se declararon incompetentes (el 16 y 18 de octubre de 2024) para contestar ¿con cuántas dosis de la vacuna Patria cuenta la Secretaría de Salud? y ¿cuántas dosis se aplicarán en la Campaña Nacional de Vacunación?

En contraste, el 6 de junio de 2024, el Conahcyt presumió que “la producción de la vacuna Patria se llevará a cabo por parte de Avimex... garantizando la calidad y la producción de 24 millones de dosis anuales, con potencial de crecimiento de hasta 40 millones”.

Este diario solicitó al Conahcyt que detallara el número de dosis de la vacuna Patria que se han producido, el total que se producirá durante este año, y cuántas dosis estima que se fabricarán en 2025.

No obstante, el pasado 5 de septiembre el Conahcyt contestó que no tiene ninguno de los datos requeridos porque carece de facultades al respecto, pese a que se encarga de la difusión de la información sobre la producción de Patria, y coordinó el trabajo de diseño, desarrollo, pruebas preclínicas y clínicas que concluyeron en marzo de 2023.

”Se hace de su conocimiento que no se cuenta con la información solicitada por el peticionario respecto de las dosis de la vacuna Patria que se han producido, las que se producirán ni tampoco las estimaciones de producción para 2025, toda vez que esta Dirección Adjunta no tiene injerencia en la administración de la empresa Avimex ni información al respecto”, respondió el consejo.

De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento Interior de la Ssa, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia se encarga de coordinar las acciones de las instituciones del Sistema Nacional de Salud en materia de vacunación para toda la población en el país.

No obstante, al solicitarle al Censia la información sobre la fecha en que iniciaría la aplicación de la vacuna Patria en la población mexicana, así como los lugares e instituciones que lo realizarían, manifestó no contar con la información.

”Este centro nacional no cuenta con la información solicitada, toda vez que a la fecha la rectoría de esta estrategia continúa bajo la dirección técnica de la estrategia ‘Correcaminos’, como se describe en la Política Nacional Rectora de Vacunación contra el SARS-CoV-2”, refirió.

También se consultó a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Ssa sobre la aplicación de la vacuna Patria, y respondió que al terminarse la emergencia sanitaria por COVID-19, se suspendieron algunas acciones.

”Esta Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud no cuenta con la información solicitada, toda vez que se dio por terminada la acción extraordinaria en materia de salubridad general que tuvo por objeto prevenir, controlar y mitigar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), algunas acciones y participaciones de distintas dependencias de la administración pública federal tuvieron que suspenderse”, contestó el 15 de agosto pasado.

“No han empezado la producción”

Avimex no ha iniciado aún la producción de la vacuna Patria, porque no tienen todavía la certeza de su eficacia y la inocuidad, señaló el doctor Miguel Ángel Méndez Rojas, premio nacional de Química 2022.

”Hasta donde tengo entendido, no han empezado la producción. No la van a empezar a producir hasta que no esté el banderazo de que tienen las pruebas, o sea, Cofepris ya no es lo que era antes, Cofepris ahora se convirtió en un órgano que autoriza lo que el gobierno necesita que se autorice, pero no tiene evidencias suficientes, porque tiene que haber un cierto número de voluntarios para una muestra de población, lo suficientemente heterogénea que permita comprobar la eficacia y la inocuidad”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Afirmó que se trata de una vacuna que ha quedado rebasada porque no ha sido actualizada y no protege contra las nuevas variantes de COVID-19 que circulan actualmente, como las variantes JN.1, KP.2 y KP.3.”No hay lotes producidos todavía en cantidad suficiente, yo no sé ni siquiera si en alguna cantidad como para poder empezar un programa de vacunación, además es una vacuna que desde inicio quedó obsoleta con respecto a las variantes actuales.

“No va a tener la efectividad que tienen las vacunas como las de Pfizer o Moderna, que son biológicos que realmente usan la última tecnología para actualizar constantemente las nuevas líneas de producción”, subrayó.

Añadió que las declaraciones de la presidenta Sheinbaum Pardo y el secretario Kershenobich son parte de “una estrategia publicitaria del gobierno para decir que están haciendo algo, aunque no tienen el conocimiento de fondo, que es lo mismo que ocurrió en el sexenio pasado”.

”Aquí vamos meses, si no es que años de retraso, respecto a la actualización, no es complicado hacer la actualización, pero si todavía no sacan un lote para empezar un programa de vacunación, para el momento en que lo saquen y lo empiecen a distribuir, hay que ver todas las condiciones de las cadenas de frío para conservar las vacunas, movilizarlas, llevarlas, en qué momento van a hacer una actualización, si se tardaron tanto en el proceso de hacer, ¿cuánto se tardarán en actualizarla?”, cuestionó.

Respecto de las vacunas Abdala y Sputnik que se aplican en la actual Campaña Nacional de Vacunación contra COVID-19, expuso que “aunque generen inmunización, no es una protección tan alta como la que generan otras vacunas que actualmente están comercialmente disponibles”.

“Son vacunas de baja efectividad, pero es lo que hay, peor sería no tener nada, pero si la población tiene oportunidad, por su propia cuenta y su bolsillo, debe aplicarse una vacuna como Pfizer o Moderna o alguna otra comercial que esté actualizada, ojalá pueda hacerlo”, recomendó.

Todavía no tienen resultados de la fase III

EL UNIVERSAL solicitó al Conahcyt los estudios clínicos de la fase III sobre la eficacia de la vacuna Patria, y el consejo compartió una liga del sitio Clinical Trials, donde publicó las fases II/III, que revisó la doctora María Antonieta Basurto, especialista en inmunología, quien concluyó que los resultados de inmunogenicidad no han sido publicados.

”[Los resultados publicados ahí] son de fase II, donde muestran seguridad, pero no muestran la eficacia, y tan es así que en una parte dice que todavía no tienen los resultados [de la fase III]. No han hecho la experimentación masiva o la están haciendo apenas, porque era para que ya hubieran tenido los resultados clínicos, o sea, que ya estuvieran publicados”, explicó en entrevista con El Gran Diario de México.

Afirmó que la falta de esos resultados finales ha retrasado la producción masiva de la vacuna Patria: “De que están retrasados en la producción masiva, esa es una verdad, pero lo que no sabemos es si ya terminaron la fase experimental”, destacó la especialista.

Explicó que la vacuna Patria se ha quedado desfasada con respecto a las nuevas variantes de COVID-19, como la JN.1, KP.3 o XEC, porque se trata de un biológico basado en un virus recombinante que hace más lenta su actualización, contrario a lo que sucede con las vacunas basadas en ARN mensajero (ARNm).

”Moderna y Pfizer usan la técnica de ARN mensajero que es más rápido, donde tienen que ir pegando un nucleótido, un ribonucleótido, luego otro, luego otro, o sea, se hace una síntesis más rápida, ella se inyecta el ARN mensajero, y ese es el que entra a las células y se dirige al retículo endoplásmico y empieza la producción de proteínas. Les lleva como cuatro meses. Es diferente al de Patria, que es un virus recombinante, como un avión que lleva la parte genética que quieren que se amplifique, es un virus al que se le abre un lado y se le inserta el ribonucleótido, en este caso, que se quiera amplificar. Si ahorita se deciden a amplificarla, en este momento, para el próximo año ya tienen la vacuna con los virus actuales”, expresó.