Acusan comunidades indígenas contaminación en playas de Tabasco y Veracruz

México
/ 4 marzo 2026
    Acusan comunidades indígenas contaminación en playas de Tabasco y Veracruz
    Denunciaron que la contaminación por chapopote ya ocasionó pérdidas al sector pesquero. CUARTOSCURO

Pidieron a autoridades investigar por presencia de residuos de petróleo en por lo menos 16 puntos costeros

Comunidades indígenas, cooperativas pesqueras y organizaciones ambientalistas denunciaron la presencia de chapopote (material derivado del petróleo) en al menos 16 puntos costeros entre los municipios de Pajapan, en Veracruz, y Paraíso, en Tabasco, y exigieron a las autoridades una investigación sobre el origen del crudo y acciones urgentes para atender los daños ambientales y económicos.

De acuerdo con un comunicado difundido este miércoles por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y decenas de organizaciones, desde el pasado 1 de marzo se reportó la presencia de residuos derivados del petróleo en playas, lagunas y mar abierto a lo largo de casi 170 kilómetros de litoral.

TE PUEDE INTERESAR: México: crece economía informal 0.1% y aumentan 6.9% sus remuneraciones en el III trimestre de 2025

Entre los sitios afectados se encuentran Punta San Juan, Playa Linda, Zapotitlán, Tecuanapan y Jicacal, en Pajapan; Los Arrecifes y El Salado, en Mecayapan; Peña Hermosa y Mirador Pilapa, en Tatahuicapan; Barrillas, en Coatzacoalcos, y Barra Panteones y Sánchez Magallanes, en Tabasco.

En la Laguna de Ostión, en Veracruz, el residuo de petróleo ya ingresó al cuerpo de agua y alcanzó el punto conocido como Paquital, frente a comunidades indígenas como El Mangal y El Pescador.

La zona es considerada vital para la reproducción de especies marinas y el sustento de familias dedicadas a la pesca de ostión, almeja, camarón, robalo y otras especies.

Las organizaciones alertaron que alrededor de 14 mil personas dependen directa o indirectamente de las actividades pesqueras y turísticas en los municipios más afectados de Veracruz.

Pescadores reportaron que el petróleo se adhirió a redes y embarcaciones, lo que provocó pérdidas económicas y posibles afectaciones a la salud al intentar retirarlo sin equipo especializado.

También se reportó la muerte de tortugas cubiertas de crudo en la comunidad de Los Arrecifes y el hallazgo de un manatí muerto en Coatzacoalcos, además de peces afectados en distintos puntos.

Hasta ahora no existe información oficial sobre el impacto en los 17 arrecifes que conforman el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, un ecosistema clave para la biodiversidad y la protección costera.

Las autoridades no han confirmado el origen del petróleo. Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó el 2 de marzo que exista alguna fuga en instalaciones del sur de Veracruz tras realizar inspecciones técnicas.

No obstante, el comunicado citó un reporte satelital del 20 de febrero que detectó una mancha de aproximadamente 37 kilómetros mar adentro frente a Campeche, presuntamente vinculada a infraestructura petrolera.

Las comunidades denunciaron la falta de acciones “contundentes” por parte de autoridades y empresas y exigieron atención inmediata a la fauna afectada, limpieza de las zonas contaminadas, estudios independientes para determinar responsabilidades y mejoras en los protocolos de prevención y respuesta ante derrames en el Golfo de México.

