México: crece economía informal 0.1% y aumentan 6.9% sus remuneraciones en el III trimestre de 2025

La economía informal de México registró un crecimiento anual de 0.1% de su Valor Agregado Bruto (VAB) —diferencia entre la producción bruta y el costo de los insumos— en el tercer trimestre de 2025, así como un alza de 6.9% sobre las remuneraciones de los trabajadores en la informalidad, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el tercer trimestre de 2025 el VAB de la economía informal a pesos corrientes fue de 5.8 billones de pesos, con base las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF) del Inegi.

Por otro lado, la economía informal registró un crecimiento de 1.8% a tasa anual en los puestos de trabajo remunerados, al alcanzar la cifra de 16 millones 435 mil 833 en el tercer trimestre de 2025.

En México, en el penúltimo trimestre de 2025, las remuneraciones hacia las y los trabajadores en la economía informal registraron un crecimiento anual de 6.9%, observándose un decrecimiento de 0.9% en el sector informal —trabajos que no tienen personalidad jurídica.

Las MEITEF “miden la aportación de la economía informal al esfuerzo productivo de los estados mediante la divulgación del Valor Agregado Bruto (VAB), los puestos de trabajo remunerados y las remuneraciones de la economía informal”, precisó el Inegi.