Advierte la organización Plan Internacional que los niños migrantes en México sufren estigmas y temor al arresto

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    Advierte la organización Plan Internacional que los niños migrantes en México sufren estigmas y temor al arresto
    Plan International presentó su último estudio “Vivencias y percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México”. Plan Internacional/X

En su último estudio, la organización no gubernamental alerta sobre los riesgos a los que se enfrentan los niños migrantes que viven en campamentos informales en México

Actualmente, los niños y adolescentes migrantes que viven en campamentos informales en México sufren de “estigmas sociales” mismos que derivan en que tengan desconfianza a las autoridades del país debido al temor que tienen de ser víctimas de violencia o a ser detenidos, cita la Agencia de Noticias EFE a la investigación presentada por la organización mundial Plan Internacional.

‘Vivencias y percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México’, título del nuevo estudio elaborada por la organización no gubernamental independiente que impulsa los derechos de la niñez así como la la igualdad de las niñas, es el resultado del trabajo llevado acabo con 136 niños y adolescentes migrantes en campamentos ubicados en los estados de Chiapas, Chihuahua y Ciudad de México, detalla EFE.

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“El estudio coloca al centro las voces de niñas, niños y adolescentes migrantes internacionales y, en Ciudad Juárez también de población en situación de desplazamiento forzado interno. A partir de sus relatos, dibujos, mapas, encuestas y entrevistas, el informe permite comprender cómo viven, interpretan y resignifican sus trayectorias de movilidad”, explica Plan Internacional .

Entre las principales conclusiones, es que México pasó de ser un país de tránsito a convertirse en un lugar de “estancia prolongada” para los niños migrantes, expresó Laura Mora, quien investigadora de la Universidad Iberoamericana, durante la presentación de los resultados.

LA MAYORÍA SON DE VENEZUELA

EFE indica que en lo que se refiere a las nacionalidades de los niños migrantes, en su gran mayoría provienen de Venezuela con más del 36 %, Cuba y Honduras se ubican, respectivamente, como el segundo y el tercer país del que proceden más menores de edad.

Mora, prosiguió describiendo que pudieron corroborar en las entrevistas, que entre los migrantes aún persisten “barreras” para poder regularizar su situación, al mismo tiempo que tienen la idea o creencia de que la “autoridad es mala”.

Esto ocurre en gran medida en los asentamientos informales, en donde “puede haber un mayor riesgo de violencia”, advierte Mora, quien precisó que en los menores aún persiste el miedo a la “detención” debido a su situación irregular, así como al “trabajo infantil”.

”Sobre todo los niños venezolanos y los niños colombianos fueron los que más reportaron (...) temas de discriminación por origen nacional, entonces creo que hay una labor importante que hacer”, la investigadora de la Universidad Iberoamericana.

Por otra parte, en este nuevo estudio también resalta las “buenas prácticas” realizadas en México dirigidas a la integración de los migrantes, entre astas acciones están los albergues de la capital, además de los programas de educación en Chiapas o las iniciativas en Chihuahua que atienden la nutrición de los menores.

En opinión de Gonzalo Rivera, quien es el representante de Plan Internacional México, “los hallazgos que hemos compartido nos recuerdan que detrás de cada decisión pública (...) hay niñas, niños y adolescentes que necesitan respuestas oportunas, integrales y centradas en sus derechos”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y Plan Internacional.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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