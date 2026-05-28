Centro para Migrantes ‘Jesús Torres’ cumple 15 años de apoyo humanitario en La Laguna

TORREÓN, COAH.— Al conmemorar 15 años de servicio ininterrumpido, el Centro para Migrantes “Jesús Torres” 24/7 informó que, durante el periodo comprendido entre mayo de 2025 y abril de 2026, ofreció atención integral a mil 557 personas en contexto de movilidad, consolidándose como un referente en la defensa de los derechos humanos y el apoyo humanitario en la Región Laguna. A lo largo de década y media, esta institución ha brindado acompañamiento y protección a miles de personas migrantes y solicitantes de refugio que transitan o se establecen en el municipio de Torreón.

La coordinación operativa del organismo detalló que la población atendida en el último año provino principalmente de naciones como Honduras, Venezuela, México, Guatemala y Colombia. El registro incluye a hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, lo que evidencia la diversidad actual de los flujos migratorios que arriban a la zona. Los análisis operativos indican que Torreón ha dejado de ser exclusivamente una zona de tránsito, transformándose en un punto de permanencia temporal y espera para familias migrantes, dinámica que eleva la demanda de asistencia humanitaria y asesoría legal. Durante el año reportado, el centro garantizó servicios esenciales de alimentación, hospedaje temporal, consulta médica y dental básica, orientación jurídica, dotación de vestimenta y artículos de higiene, así como la canalización oportuna a instituciones aliadas para casos especiales.

En el rubro de infraestructura, se ejecutaron mejoras significativas que incluyeron la adecuación de un área infantil con apoyo del voluntariado de la Universidad Iberoamericana Torreón, la instalación de sistemas de aire acondicionado en dormitorios y oficinas, la colocación de una cisterna y la optimización de los almacenes de donaciones. En el ámbito de la protección legal, el espacio intensificó sus asesorías frente a los retos institucionales, la violencia en las rutas y las políticas restrictivas que dificultan la regularización migratoria. A 15 años de su fundación, el Centro para Migrantes reafirmó su compromiso de fortalecer las redes de solidaridad regional para ofrecer asistencia digna y sensible ante las complejidades de la movilidad humana actual.

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