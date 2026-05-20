Agricultores levantan denuncia contra Ebrard por traición a la patria

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    Agricultores levantan denuncia contra Ebrard por traición a la patria
    Integrantes de diversos frentes nacionales del campo se manifestaron marchando por Paseo de la Reforma Cuarto oscuro

Frentes de trabajadores agrícolas y transportistas organizaron marcha para demandar negociaciones con la administración de Sheinbaum

El 20 de mayo se reportó una manifestación de agricultores y transportistas en la Ciudad de México. La protesta conglomeraba a miembros y líderes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), compuesto por productores agrícolas y ganaderos.

Durante su marcha, que tuvo lugar en el Paseo de la Reforma, miembros presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, por el delito de traición a la patria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/preven-alza-en-precios-de-agropecuarios-por-el-nino-FI20826407

Por su parte, la marcha tuvo sus enfrentamientos contra elementos federales. La Asociación Nacional de Transportistas, A.C. denunció represión por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

Medios de información han detallado que la acusación se sustenta en la Ley de Comercio Exterior. En esta existe la obligación de aplicar cuotas compensatorias para equilibrar el mercado, al omitir la práctica, comete una omisión legal grave que atenta contra los intereses de la nación.

Eraclio Rodríguez, líder del FNRCM, expresó que ‘la planta productiva nacional se ha visto destruida totalmente y Marcelo dice que que para ellos o para el gobierno lo más importante es exportar cerveza, tequila, aguacate, berries, carros y aluminio, y bueno las empresas no están en manos de mexicanos están en manos de las empresas extranjeras, entonces hay una traición a la patria cuando uno defiende la economía nacional’.

20 contingentes de productores de todo el país llevan a cabo un paro nacional y una marcha en la Ciudad de México. Los agricultores denuncian que la administración de Sheinbaum no ha dado prioridad a la crisis que viven trabajadores rurales, los cuales han perdido tierras y patrimonio.

Si el gobierno no tiene la respuesta que estamos esperando que es muy sencillo que rescate al campo nacional con políticas integrales y no queremos que nos sigan queriendo este patear el balón para adelante con pequeños parches pequeños apoyos no venimos a pedir dinero venimos a pedir condiciones para que el campo pueda trabajar y podamos sobrevivir los campesinos en este país’ arremete la FNRCM.

DENUNCIA DEL FNRCM CONTRA MARCELO EBRARD

Los denunciantes de la FNRCM plantearon el siguiente argumento en la FGR contra el actual secretario de Economía de México.

‘El Estado mexicano representado por la Secretaría de Economía y esta a su vez por el C. Marcelo Ebrard Casaubón, está obligado a hacer que los otros Estados participantes en este tratado comercial trinacional realicen acciones compensatorias a los daños ocasionados cuando se comprueba que existen actos de comercio desleal en contra del Estado reclamante. El no realizar estas acciones se constituye en un delito penal, toda vez que está poniendo en riesgo la producción, la economía, la soberanía y el mercado nacional

Agrega el texto presentado que ‘una de las principales obligaciones de la Secretaría de Economía es el cuidar la economía y la producción nacional. El abandonar esta obligación también constituye un delito que esta fiscalía está obligada a investigar’.

La coordinación nacional en Sonora del FNDCM, a través de Alberto Vizcarra, denunció que el tratado del T-MEC pondrá en desventaja a los productores agrícolas mexicanos.

Vamos a fortalecer la demanda de que se saquen los granos básicos del esquema comercial desfavorable y desastroso para México que impone el T-MEC y vamos a estar en el senado para introducir una demanda de juicio político contra, Marcelo Ebrard, secretario de Economía quien le ha dado la espalda el campo en las negociaciones de T-MEC y da por un hecho que los granos básicos deben de continuar en este esquema sin que le importe que México siga profundizando su dependencia alimentaria’ declaró Alberto Vizcarra.

Los productores agrícolas solicitaron que los granos básicos, como el maíz, sorgo, frijol y trigo, sean retirados del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de esta manera, proteger al campo nacional ante precios internacionales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/preven-alza-en-precios-de-agropecuarios-por-el-nino-FI20826407

Representantes del FNRCM y de la ANTAC yacen en la Secretaría de Gobernación, para reunirse con su titular, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez e incluso, Marcelo Ebrard.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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