Agricultores levantan denuncia contra Ebrard por traición a la patria

El 20 de mayo se reportó una manifestación de agricultores y transportistas en la Ciudad de México. La protesta conglomeraba a miembros y líderes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), compuesto por productores agrícolas y ganaderos. Durante su marcha, que tuvo lugar en el Paseo de la Reforma, miembros presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, por el delito de traición a la patria.

Por su parte, la marcha tuvo sus enfrentamientos contra elementos federales. La Asociación Nacional de Transportistas, A.C. denunció represión por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada. Medios de información han detallado que la acusación se sustenta en la Ley de Comercio Exterior. En esta existe la obligación de aplicar cuotas compensatorias para equilibrar el mercado, al omitir la práctica, comete una omisión legal grave que atenta contra los intereses de la nación. Eraclio Rodríguez, líder del FNRCM, expresó que ‘la planta productiva nacional se ha visto destruida totalmente y Marcelo dice que que para ellos o para el gobierno lo más importante es exportar cerveza, tequila, aguacate, berries, carros y aluminio, y bueno las empresas no están en manos de mexicanos están en manos de las empresas extranjeras, entonces hay una traición a la patria cuando uno defiende la economía nacional’. 20 contingentes de productores de todo el país llevan a cabo un paro nacional y una marcha en la Ciudad de México. Los agricultores denuncian que la administración de Sheinbaum no ha dado prioridad a la crisis que viven trabajadores rurales, los cuales han perdido tierras y patrimonio. ‘Si el gobierno no tiene la respuesta que estamos esperando que es muy sencillo que rescate al campo nacional con políticas integrales y no queremos que nos sigan queriendo este patear el balón para adelante con pequeños parches pequeños apoyos no venimos a pedir dinero venimos a pedir condiciones para que el campo pueda trabajar y podamos sobrevivir los campesinos en este país’ arremete la FNRCM.

DENUNCIA DEL FNRCM CONTRA MARCELO EBRARD Los denunciantes de la FNRCM plantearon el siguiente argumento en la FGR contra el actual secretario de Economía de México. ‘El Estado mexicano representado por la Secretaría de Economía y esta a su vez por el C. Marcelo Ebrard Casaubón, está obligado a hacer que los otros Estados participantes en este tratado comercial trinacional realicen acciones compensatorias a los daños ocasionados cuando se comprueba que existen actos de comercio desleal en contra del Estado reclamante. El no realizar estas acciones se constituye en un delito penal, toda vez que está poniendo en riesgo la producción, la economía, la soberanía y el mercado nacional’ Agrega el texto presentado que ‘una de las principales obligaciones de la Secretaría de Economía es el cuidar la economía y la producción nacional. El abandonar esta obligación también constituye un delito que esta fiscalía está obligada a investigar’. La coordinación nacional en Sonora del FNDCM, a través de Alberto Vizcarra, denunció que el tratado del T-MEC pondrá en desventaja a los productores agrícolas mexicanos. ‘Vamos a fortalecer la demanda de que se saquen los granos básicos del esquema comercial desfavorable y desastroso para México que impone el T-MEC y vamos a estar en el senado para introducir una demanda de juicio político contra, Marcelo Ebrard, secretario de Economía quien le ha dado la espalda el campo en las negociaciones de T-MEC y da por un hecho que los granos básicos deben de continuar en este esquema sin que le importe que México siga profundizando su dependencia alimentaria’ declaró Alberto Vizcarra. Los productores agrícolas solicitaron que los granos básicos, como el maíz, sorgo, frijol y trigo, sean retirados del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de esta manera, proteger al campo nacional ante precios internacionales.

Representantes del FNRCM y de la ANTAC yacen en la Secretaría de Gobernación, para reunirse con su titular, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez e incluso, Marcelo Ebrard.

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