Ahora detienen a jefe de despachadores del Interoceánico por tragedia con 14 muertos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 enero 2026
    Ahora detienen a jefe de despachadores del Interoceánico por tragedia con 14 muertos
    Hay una orden de aprehensión vigente en contra de otro maquinista que está prófugo de la justicia. FOTO: CUARTOSCURO

Es el segundo arresto que hace la FGR por el caso, tras la detención del maquinista Felipe de Jesús Díaz Gómez

La Fiscalía General de la República (FGR) arrestó a Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores del Tren Interoceánico, por el accidente ocurrido a finales de diciembre que dejó un saldo de 14 muertos y cerca de 100 heridos.

En el marco de la investigación del accidente, cuya causa apunta a un exceso de velocidad, la detención de Mendoza se suma a la de Felipe de Jesús Díaz Gómez, el conductor del tren que descarriló el pasado 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca.

TE PUEDE INTERESAR: Frenan Tren Interoceánico para pasajeros; van por certificación

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó en un mensaje a medios que, después de los primeros análisis del accidente, se reunieron evidencias para fincar responsabilidades por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) describe a Mendoza Cerón de complexión delgada, 1.70 metros de altura y señala que la detención fue efectuada por elementos de la Policía Federal Ministerial y fue trasladado a Cintalapa, Chiapas.

Además de los dos detenidos, la FGR tiene una orden de aprehensión vigente en contra de Emilio Erasmo Canteros Méndez, maquinista del tren que se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el esquema de reparación integral del daño a las víctimas del accidente y sus familias, mismo que iniciará el próximo lunes 2 de febrero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Trenes

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
true

El poder les hizo perder el olfato político

Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Elmo’, fue identificado como líder de un grupo criminal que opera en la Ciudad de México.

CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de ‘El Elmo’, presunto líder de Los Elmos
Cada año, el corrido de Lamberto Quintero suena en gran parte de México recordando su fallecimiento en ‘El Salado’, Sinaloa

¿Quién fue Lamberto Quintero?... el hombre que un día 28 de enero lo seguía una camioneta
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -15 grados, lluvias y evento Norte
Actuar a tiempo es la clave para no afectar un apoyo que ya tienes asegurado.

¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer
Premiación. La cinta del director mexicano compite en ocho rubros, mientras Una batalla tras otra y Los Pecadores dominan las nominaciones rumbo a los premios BAFTA

Va Frankenstein de Del Toro por ocho premios BAFTA... aunque con desaires
Raymundo Padilla se integra como asesor personal de la presidencia de Saraperos en la planeación rumbo a 2026.

Raymundo Padilla regresa a Saraperos como asesor en la planeación 2026