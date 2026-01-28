Ahora detienen a jefe de despachadores del Interoceánico por tragedia con 14 muertos

La Fiscalía General de la República (FGR) arrestó a Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores del Tren Interoceánico, por el accidente ocurrido a finales de diciembre que dejó un saldo de 14 muertos y cerca de 100 heridos.

En el marco de la investigación del accidente, cuya causa apunta a un exceso de velocidad, la detención de Mendoza se suma a la de Felipe de Jesús Díaz Gómez, el conductor del tren que descarriló el pasado 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó en un mensaje a medios que, después de los primeros análisis del accidente, se reunieron evidencias para fincar responsabilidades por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) describe a Mendoza Cerón de complexión delgada, 1.70 metros de altura y señala que la detención fue efectuada por elementos de la Policía Federal Ministerial y fue trasladado a Cintalapa, Chiapas.

Además de los dos detenidos, la FGR tiene una orden de aprehensión vigente en contra de Emilio Erasmo Canteros Méndez, maquinista del tren que se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el esquema de reparación integral del daño a las víctimas del accidente y sus familias, mismo que iniciará el próximo lunes 2 de febrero.