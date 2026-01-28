Frenan Tren Interoceánico para pasajeros; van por certificación

El Gobierno federal determinó que el Tren Interoceánico no reanudará el transporte de pasajeros hasta contar con una certificación internacional en materia de seguridad ferroviaria, tras el descarrilamiento en Oaxaca que dejó 14 muertos y 98 heridos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que, aunque la vía ya contaba con certificación nacional, se buscará la validación de una agencia certificadora internacional y la aplicación de recomendaciones técnicas antes de permitir de nuevo el servicio a usuarios.

“Entonces, por ello, hasta que no estén estas recomendaciones, no iniciará el transporte de pasajeros”, afirmó.

“El transporte de carga, una vez que se liberen las vías, que se determinen que están en condiciones, podrá utilizar el transporte de carga bajo ciertos mecanismos. Pero el transporte de pasajeros, hasta que no venga la certificación, no se hagan las recomendaciones y se lleven a cabo las recomendaciones, entonces iniciará de nuevo el transporte de pasajeros”.

Cuestionada sobre las garantías tecnológicas para evitar que la seguridad dependa en exclusiva del maquinista, la Mandataria dijo que se recurrirá a agencias certificadoras internacionales especializadas en sistemas ferroviarios.

“Ya estaba certificado nacionalmente, pero queremos la certificación internacional. Y ahí lo más importante son las recomendaciones que debe hacer el corredor interoceánico para garantizar la seguridad de esta vía”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, encabezada por Andrés Lajous, ya recomendó a la Secretaría de Marina una de las dos o tres agencias certificadoras reconocidas a nivel mundial, con el objetivo de que realice una revisión integral del sistema.

“Estamos buscando una de estas agencias, ya recomendó de hecho una de ellas, la agencia de transporte ferroviario a la Secretaría Marina, para que haga toda la certificación”, aseguró.