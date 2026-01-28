Frenan Tren Interoceánico para pasajeros; van por certificación

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 enero 2026
    Frenan Tren Interoceánico para pasajeros; van por certificación
    Una vez que se determine, el uso para carga sí será habilitado próximamente, explicó la Presidenta. FOTO: CUARTOSCURO

La presidenta Sheinbaum dijo que aunque el tren ya tenía certificación, ahora se busca aval de una agencia certificadora internacional

El Gobierno federal determinó que el Tren Interoceánico no reanudará el transporte de pasajeros hasta contar con una certificación internacional en materia de seguridad ferroviaria, tras el descarrilamiento en Oaxaca que dejó 14 muertos y 98 heridos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que, aunque la vía ya contaba con certificación nacional, se buscará la validación de una agencia certificadora internacional y la aplicación de recomendaciones técnicas antes de permitir de nuevo el servicio a usuarios.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbuam anuncia mesas de reparación del daño a víctimas del Tren Interoceánico

“Entonces, por ello, hasta que no estén estas recomendaciones, no iniciará el transporte de pasajeros”, afirmó.

“El transporte de carga, una vez que se liberen las vías, que se determinen que están en condiciones, podrá utilizar el transporte de carga bajo ciertos mecanismos. Pero el transporte de pasajeros, hasta que no venga la certificación, no se hagan las recomendaciones y se lleven a cabo las recomendaciones, entonces iniciará de nuevo el transporte de pasajeros”.

Cuestionada sobre las garantías tecnológicas para evitar que la seguridad dependa en exclusiva del maquinista, la Mandataria dijo que se recurrirá a agencias certificadoras internacionales especializadas en sistemas ferroviarios.

“Ya estaba certificado nacionalmente, pero queremos la certificación internacional. Y ahí lo más importante son las recomendaciones que debe hacer el corredor interoceánico para garantizar la seguridad de esta vía”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, encabezada por Andrés Lajous, ya recomendó a la Secretaría de Marina una de las dos o tres agencias certificadoras reconocidas a nivel mundial, con el objetivo de que realice una revisión integral del sistema.

“Estamos buscando una de estas agencias, ya recomendó de hecho una de ellas, la agencia de transporte ferroviario a la Secretaría Marina, para que haga toda la certificación”, aseguró.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
Trenes

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
true

El poder les hizo perder el olfato político

Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Elmo’, fue identificado como líder de un grupo criminal que opera en la Ciudad de México.

CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de ‘El Elmo’, presunto líder de Los Elmos
Cada año, el corrido de Lamberto Quintero suena en gran parte de México recordando su fallecimiento en ‘El Salado’, Sinaloa

¿Quién fue Lamberto Quintero?... el hombre que un día 28 de enero lo seguía una camioneta
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -15 grados, lluvias y evento Norte
Actuar a tiempo es la clave para no afectar un apoyo que ya tienes asegurado.

¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer
Premiación. La cinta del director mexicano compite en ocho rubros, mientras Una batalla tras otra y Los Pecadores dominan las nominaciones rumbo a los premios BAFTA

Va Frankenstein de Del Toro por ocho premios BAFTA... aunque con desaires
Raymundo Padilla se integra como asesor personal de la presidencia de Saraperos en la planeación rumbo a 2026.

Raymundo Padilla regresa a Saraperos como asesor en la planeación 2026