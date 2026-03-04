Alerta instituto Kumon que la concentración de los estudiantes en México, cerca del 80 % presenta problemas de atención

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 4 marzo 2026
    Alerta instituto Kumon que la concentración de los estudiantes en México, cerca del 80 % presenta problemas de atención
    De acuerdo acuerdo con más de 50 mil pruebas de diagnóstico educativo aplicadas en México por el instituto Kumon, cerca del 80 % de los estudiantes presenta problemas de atención. Instituto Kumon/Facebook

Los diagnósticos de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) han aumentado en los últimos años

MÉXICO- La capacidad de concentración entre niños y adolescentes ha disminuido de manera significativa en los últimos cinco años pasando de un promedio de 10 a 6 minutos, además cerca del 80 % de los estudiantes presenta problemas de atención, de acuerdo con más de 50 mil pruebas de diagnóstico educativo aplicadas en México y Centroamérica durante 2025 por el instituto Kumon.

La institución alertó que esta tendencia podría traducirse en una pérdida de hasta 40 % en la capacidad para resolver problemas matemáticos y en comprensión lectora, un fenómeno que asocia a la creciente exposición a dispositivos tecnológicos.

TE PUEDE INTERESAR: Mientras que la SEP busca cambiar el plan de estudios, en México sólo dos de cada 10 niños saben matemáticas

Para el director ejecutivo de Kumon en México y Latinoamérica, Luis Chiba Ramayoni, resulta clave reforzar el vínculo de los jóvenes con la lectura en formato físico, argumentando que los libros impresos pueden mejorar la capacidad de concentración en textos extensos y fomentar el interés por la literatura.

Déficit de atención en alumnos

Por su parte, el gerente de expansión de Kumon para México y Centroamérica, Guillermo Parás Treviño, atribuye esta reducción en los niveles de atención al uso prolongado de redes sociales, así como videojuegos en tabletas y celulares, que ofrecen gratificación instantánea y alteran los patrones de concentración.

Además, los diagnósticos de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) han aumentado en los últimos años, destacando que en Estados Unidos, uno de cada nueve niños (11,4 %) fue diagnosticado con este trastorno en 2025, según datos del sector salud estadounidense.

Frente a los retos, se presentó Kumon Connect, una plataforma digital que utiliza una tableta y un lápiz digital para reforzar el aprendizaje en matemáticas, lectura e inglés mediante planes de estudio individualizados diseñados por orientadores del método.

“En lugar de un uso lúdico hay que usar la tecnología para hacer amable y atractivo el estudio a los menores”, afirmó Parás Treviño.

Actualmente, la herramienta está disponible en más de 450 centros Kumon y busca aprovechar la tecnología para fortalecer hábitos de estudio más sólidos, eliminar las barreras geográficas y ampliar el acceso educativo.

El Método Kumon, que actualmente tiene presencia en más de 60 países, forma parte de una red internacional de enseñanza orientada al desarrollo de habilidades académicas mediante planes de estudio individualizados, lo que le ha permitido consolidarse como un modelo educativo con alcance global.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumnos
Salud Mental
Escuelas

Localizaciones


México

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
true

CJNG: La sucesión de ‘El Mencho’
El cantante Bobby Pulido obtiene la candidatura demócrata en Texas y competirá por el Distrito 15 rumbo a la Cámara de Representantes en noviembre.

El cantante Bobby Pulido busca un escaño en el Congreso de Estados Unidos por los demócratas
“El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth escucha mientras habla el jefe del Estado Mayor Conjunto general Dan Caine, en el Pentágono en Washington”, informó la agencia de noticias AP.

Secretario de Defensa admite que EU no puede ‘detenerlo todo’ ante ataques de Irán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

A 100 días del Mundial, emergen nuevos retos por la guerra en Irán y la violencia en México

Te compartimos el calendario oficial, del 4 al 26 de marzo, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 4 al 26 de marzo según el Calendario Oficial?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Regalo. El número 13, considerado de la suerte para Taylor Swift, sería la clave detrás de la posible fecha de su boda.

¿La boda del año? Filtran posible fecha de boda entre Taylor Swift y Travis Kelce
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo