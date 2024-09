AMLO pide a la Suprema Corte declararse incompetente en caso Salinas Pliego

Ciudad de México. Tras señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya agendó los dos expedientes relacionados con una presunta evasión fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego por un monto de 35 mil millones de pesos (incluidos intereses y otros conceptos), están enlistados para la siguiente semana, cuando ya no esté gobernando, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que esa instancia debe declararse incompetente.

A pregunta expresa, López Obrador dijo que el empresario acudió a la última instancia en uso de su derecho, pero de manera ilegal e indebida. La SCJN les dio entrada porque no existe ningún litigio que involucra algún vicio de inconstitucionalidad en el proceso.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Aquí sigo y aquí seguiré’; Salinas Pliego reacciona a la Reforma Judicial

En su conferencia, dijo que el Tribunal ya resolvió el asunto de fondo, y en su momento, el caso llegó a la SCJN, que lo devolvió a esa instancia por considerar que era de su competencia.

“La SCJN no puede resolver en el fondo porque ya se demostró que se debe ese dinero. Se acudió a la Corte para insistir en la defensa como tienen derecho todos los grandes contribuyentes y cualquier ciudadano. Sin embargo, la Corte no es competente porque el expediente ya pasó por los tribunales. Ya casi es cosa juzgada, no le compete a la Corte porque no es un problema de inconstitucionalidad”, dijo López Obrador.

Con información de La Jornada