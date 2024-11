Apulco, el micromodelo de un narco Estado entre Zacatecas y Jalisco

A la fecha no existe un portal institucional que dé cuenta de los programas, así como de la aplicación de recursos públicos. A principios de 2019, las autoridades del estado reconocieron que ese lugar estaba sin policías y la alcaldesa gobernaba a distancia, pues huyó debido a las amenazas del crimen.

En diversas entrevistas, Yanet Morales reveló que tras asumir el cargo (15 de septiembre 2018) recibió amenazas de personas identificadas con el CJNG, quienes secuestraron a su esposo, el exalcalde Socorro Ramírez. Entonces, las autoridades le destinaron elementos estatales para darle acompañamiento como medida cautelar.

Durante su gobierno se reportaron al menos dos ataques contra su familia. En octubre de 2022 fue baleado un vehículo en el que viajaba su esposo y, en mayo de 2023, un grupo armado quemó una de sus viviendas en Tenayuca.

Los Contendientes

En el reciente proceso electoral, cuatro partidos postularon candidatos, los más relevantes fueron: Socorro Ramírez, de 64 años, por el partido local MAZ, y Mauro Yuriel, de 29 años, de Movimiento Ciudadano.

En la lista de perfiles del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), Socorro señala que inició en la política en 2001 como regidor; en 2010 fue alcalde y, en los últimos años. Dirigió el DIF municipal. Tenayuca es bastión de su familia.

Mauro Yuriel refiere que trabajó en la Fiscalía de Zacatecas y como juez en los municipios de Apulco y Tlaltenango. Su último cargo fue en Mexticacán, Jalisco.

Su suplente, Israel Ramírez Iñiguez, de 19 años, quien al momento de ser registrado ante el IEEZ, en su ficha informativa expuso sobre su historia profesional y/o laboral: “Recientemente, acabo de cumplir 18 años de edad, y no tengo experiencia profesional porque no he estudiado ninguna carrera de nivel técnico, ni de nivel técnico superior y tampoco he estudiado una licenciatura o ingeniería debido a mi corta edad. Es por esta razón que tampoco cuento con experiencia laboral en ningún ramo, ya que hasta el momento no he trabajado”.

Triunfo y desafuero

En abril pasado se filtró un audio de una conversación que presuntamente vinculaba a Mauro Yuriel con un líder regional del CJNG, quienes condicionaban a un ex elemento de la policía estatal para que trabajara con ellos a cambio de liberar a familiares secuestrados.

Un día después de las elecciones del 2 de junio renunciaron todos los integrantes del Consejo Municipal Electoral, luego que personas armadas se llevaran los paquetes electorales de Tenayuca.

El 5 de junio, el Consejo General del IEEZ atrajo el cómputo. Se declaró ganadora a la planilla de Mauro Yuriel con 889 votos, en segundo lugar quedó José Socorro, con 487.

El 15 de septiembre, cuando se realizaron las tomas de protesta de los nuevos alcaldes, en Apulco no se supo de algún acto público. Mauro subió a redes sociales una imagen de un acta administrativa para asegurar que sí se había efectuado la entrega-recepción institucional.

El 29 de octubre, la Fiscalía de Zacatecas solicitó a la Legislatura Local el inicio del proceso de desafuero en contra del alcalde de Apulco por una investigación en su contra. El 31 de octubre se aprobó el desafuero y cese de Mauro Yuriel.

El nuevo alcalde

Tras los señalamientos en contra del alcalde suplente, Israel Ramírez, presuntamente por posar en fotos con armas largas y vestimentas tácticas, a las dos semanas de que asumió el cargo, el ayuntamiento de Apulco emitió una postura en la que expuso que dichas fotos se deben a que “fue elemento activo de la policía del municipio de Nochistlán”, mostró la baja de dicha corporación y publicó la Carta de Antecedentes No Penales emitida por la Fiscalía estatal.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, en una conferencia confirmó que dicha institución no lleva ninguna investigación en contra del alcalde, pero precisó que como el caso Apulco escaló a la Mesa de Seguridad Nacional, desconoce si en la investigación de la instancia federal pudiera aparecer el nuevo alcalde.