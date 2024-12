Asegura Luisa María Alcalde, que en Morena ya se dio vuelta a la página por desencuentro entre Adán y Monreal

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, asegura que lo más importante es cuidar a Morena y la unidad del movimiento por encima de las diferencias internas, porque de lo contrario se daña al partido.

Además, afirma que el desencuentro entre los coordinadores Adán Augusto López y Ricardo Monreal ya se dio vuelta a la página.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan para 2025 una mayor incertidumbre para la economía mexicana

En entrevista con EL UNIVERSAL, subraya que el reto de cara a 2027 será fortalecer al partido mediante la afiliación de 10 millones de personas para llegar a la elección intermedia, en la que deberán mantener la mayoría calificada y se disputarán 17 gubernaturas, entre las que buscan ganar estados como Nuevo León y Chihuahua.

Aseguró que el INE tiene recursos suficientes para organizar los comicios del Poder Judicial, que impulsaron Morena y aliados, y si bien no intervendrán con apoyo a candidaturas, sí van a invitar a la gente a participar en esta elección inédita.Morena tiene el carro completo: Presidencia, Congreso, gubernaturas, ¿qué ventajas y riesgos existen?

—La ventaja es que hoy muchos más mexicanos y mexicanas tienen la confianza en su gobierno, saben que es un gobierno no solamente austero, sino sobre todo honesto, que se dirigen los recursos públicos en beneficio de la gente y no en beneficio personal, que eso pues es quizá la bandera más importante que representa la Cuarta Transformación.

Los riesgos, bueno es en la medida en la que tú vas creciendo y vas gobernando; es siempre estar cercano a la gente, nunca alejarte del pueblo, no tener distancia y tener siempre los pies en la tierra. Pero sobre todo no alejarte de tus principios, de la mística que representa el proyecto de Morena. Por eso es que siempre hay que estar insistiendo y trabajando, y dando seguimiento, de que no importa la responsabilidad, por pequeña que pudiese ser, si eres de Morena esto es lo que representamos.

Con este crecimiento del movimiento, ¿cómo se evita ser un partido hegemónico?

—El reto de partidos tan grandes y del crecimiento de Morena tiene que ver con, uno, tener procesos democráticos de participación y también tener procesos institucionales.

Tenemos que cuidar mucho la unidad de Morena al interior de nuestro partido. La oposición está moralmente derrotada y no hay confianza de la ciudadanía en las opciones políticas que representan, porque es cuidar y privilegiar a una cúpula que siempre fue la que se privilegió.

Pero nosotros tenemos que cuidar nuestros procesos internos para que siempre actuemos con unidad y con altura de miras, a sabiendas de que por encima de nosotros está el proyecto de país.

¿Los 10 millones de afiliados?

—Queremos afiliar a 10 millones de mexicanas y mexicanos, eso significaría convertirnos en el partido más importante y grande de toda América Latina, es un reto gigante, pero que podemos alcanzar y también es democratizar Morena: abrir Morena en todos los estados porque Morena no es de nadie.

El otro tiene que ver con los procesos de selección de candidatos. Para que haya unidad y para cuidar a Morena, hay que tener procesos claros, transparentes, abiertos a la ciudadanía, pero también abiertos a nuestros propios dirigentes, que todos sepan las reglas del juego.

¿Cuál es el reto hacia 2027?

—El reto es gigante en 2027, vienen procesos importantísimos para nuestro país.

De entrada, tenemos el reto de mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la mayoría de los Congresos locales. Siempre hemos señalado que es muy importante tener la capacidad de reformar la Constitución para poder profundizar en los cambios.

Pero el mayor tiene que ver con las elecciones de las gubernaturas, hay 17 elecciones a gobernadoras y gobernadores, estados que se renuevan, entonces hay que mantener los que gobierna Morena, pero también creemos que hay todas las condiciones para seguir ampliando la Cuarta Transformación en estados donde hoy no gobernamos, como Chihuahua, Querétaro y Nuevo León.

¿Confía en que Morena pueda permanecer en el gobierno por más sexenios, así como el PRI estuvo 70 años?

—En la medida que siga siendo un vehículo de transformación, en la medida en la que la gente siga sintiendo que le va mejor, que gana mejores sueldos, que tiene mejores posibilidades para que sus hijos tengan acceso a la educación, a la salud, que haya mejores y mayores oportunidades para salir adelante, para salir de la pobreza, para reducir la desigualdad, para acabar con la corrupción, no tengo la menor duda que la gente valora eso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre hablaba de una frase que “amor con amor se paga”.

La gente se encuentra sumamente politizada, está cada vez más enterada de lo que pasa en el país, de la vida pública. ¿Seguirá Morena gobernando? Creo que en la medida en que no se aleje de sus principios, en la medida en la que tengamos liderazgos como lo fue el presidente López Obrador y lo es la presidenta de México [Claudia Sheinbaum Pardo], una mujer extraordinaria, honrada, científica, madre, abuela, pero sobre todo sensible y que quiere a la gente, pues es muy difícil pensar, con todo respeto, que ese tipo de perfiles estén en otras fuerzas políticas.

¿En Morena les preocupan las disputas internas? Lo vimos con el caso de Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

—Siempre hemos dicho que lo más importante es cuidar a Morena y cuidar la unidad de Morena.

Ya es asunto de darle vuelta a la página, de seguir hacia adelante y que en todo el país entendamos que es muy importante la unidad; hoy la unidad es nuestra fuerza y hoy todas y todos cabemos y somos importantes.

Tenemos que entender que más allá de cualquier diferencia que podamos tener, y que es válido tener, se debe hablar, pues está cuidar el proyecto que representamos.

Porque si nosotros nos descuidamos y nosotros debilitamos a Morena, dejamos al país sin una posibilidad de seguir avanzando en términos de justicia, de libertad, democracia.

Debemos tener esa altura de miras, esa responsabilidad histórica, (...) es cuidar la posibilidad de que Morena pueda seguir avanzando y transformando México.

¿Qué papel jugará Morena en la elección del Poder Judicial?

—Los partidos políticos tienen prohibido impulsar candidatas o candidatos.

Esto se estableció precisamente para que no hubiera una vinculación política en este proceso, que va a ser un proceso histórico.

Debe ser un proceso que puedan acompañar los partidos para difundir que va a suceder.

Pero no podría involucrarse en decir “este es el mejor candidato o este es el otro”, entonces no podría hacer campaña en favor de candidatos en específico, vamos a actuar conforme a lo que establece la Constitución

.¿Ven posibles afectaciones por el recorte presupuestal al INE?

—Yo considero que no, el INE ha venido haciendo un trabajo muy profesional.

Me parece que sí van a instalar el número de ubicaciones, quizá no de casillas, pero sí las ubicaciones en territorio. Yo creo que hay suficientes recursos.

Estamos hablando de 7 mil millones de pesos, que fue prácticamente el monto que se utilizó para la elección anterior para la elección presidencial.