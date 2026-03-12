Asesinan a balazos a exlíder sindical del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla en Tlalpan

México
/ 12 marzo 2026
    Asesinan a balazos a exlíder sindical del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla en Tlalpan
    El ex líder sindical del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla, fue ejecutado en Periférico Sur, en Tlalpan. Autoridades investigan el ataque armado ocurrido la noche del miércoles. VANGUARDIA/ARCHIVO

El ex dirigente del sindicato del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla, fue asesinado a balazos cuando circulaba en su vehículo sobre Periférico, en la alcaldía Tlalpan

La noche de este miércoles se registró un ataque armado que terminó con la vida de Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuando circulaba a bordo de su vehículo en calles de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima conducía un automóvil Audi color negro cuando fue interceptada por sujetos armados que se desplazaban en motocicleta. El ataque ocurrió mientras el exdirigente transitaba cerca del Periférico, una de las principales vialidades del sur de la capital.

Elementos de la policía capitalina fueron alertados tras recibir reportes de disparos de arma de fuego en contra de un automovilista en carriles centrales de esta vialidad. Tras el aviso, los agentes se trasladaron de inmediato al lugar para atender la emergencia.

ATAQUE DIRECTO Y OPERATIVO POLICIAL

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan. En ese punto, los agentes localizaron el vehículo involucrado y confirmaron el fallecimiento del conductor.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue interceptada por dos sujetos armados en motocicleta, quienes lo atacaron de manera directa sobre la calle John F. Kennedy. Tras la agresión, el conductor perdió el control de su automóvil.

El vehículo avanzó sin control hasta invadir los carriles centrales del Periférico, donde finalmente se impactó contra el muro de contención, provocando además daños a otro automóvil que circulaba por la zona en ese momento.

INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE RESPONSABLES

Tras el ataque, la zona fue acordonada por elementos policiales, quienes resguardaron el sitio mientras se realizaban las primeras diligencias. Posteriormente, se dio aviso al personal de la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

El agente del Ministerio Público inició los trabajos periciales correspondientes y abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y determinar la identidad de los responsables.

Como parte de las indagatorias, autoridades también analizan cámaras de videovigilancia cercanas al lugar del ataque con el objetivo de reconstruir la ruta de escape de los agresores y obtener elementos que permitan su identificación.

QUIÉN ERA LUIS MIGUEL VICTORIA RANFLA

Luis Miguel Victoria Ranfla fue una figura relevante dentro del sindicalismo del sector público en México. Durante varios años encabezó el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE).

• Asumió el cargo en 2013 y permaneció al frente del sindicato durante aproximadamente una década, periodo en el que fue reelecto de manera unánime por los delegados sindicales.

• Durante su gestión impulsó acuerdos con autoridades del ISSSTE y con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) para fortalecer la representación de los trabajadores del sector salud.

Entre los logros que se le atribuyen destacan el fortalecimiento de la representación sindical, la recuperación de la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación del ISSSTE, así como el incremento en la entrega de créditos y prestaciones para los trabajadores del instituto.

Su asesinato ahora forma parte de una investigación abierta por parte de las autoridades capitalinas para esclarecer las circunstancias del ataque.

