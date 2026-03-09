Reitera Andy intento de cobrar revancha en elección de Coahuila

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, busca en Coahuila su revancha electoral, tras perder en meses pasados la elección a alcaldías en Durango.

Así lo dejó ver durante su reciente reunión en Saltillo con los coordinadores territoriales de la Cuarta Transformación, a los que felicitó por su labor de afiliación en la entidad.

El político morenista alentó a los coordinadores distritales y territoriales a buscar la mayoría legislativa en el Congreso local de esta entidad.

López Beltrán informó a los asistentes que, en Coahuila, según datos actuales del Comité Nacional, se logró la afiliación de 250 mil ciudadanos, y que eso va a incidir a la hora de la elección.

Andrés Manuel, en el pasado proceso electoral en Durango, fue el organizador de las campañas electorales de Morena y perdió la mayoría de las alcaldías, incluida la capital.

Entre los aspirantes a legisladores mejor calificados se encuentran Alberto Hurtado, Antonio Attolini y Ale Salazar; en tanto, los peores resultaron Fernando Hernández y Paloma de los Santos.

TEXAS MEXICANA

El corredor industrial Monterrey-Saltillo puede considerarse la zona dorada industrial del país y uno de los polos más relevantes de América Latina, afirmó ayer el gobernador Manolo Jiménez.

El mandatario estatal destacó que la zona tiene una amplia red de proveeduría y de manufactura, y que entre ambas entidades producen el 30 por ciento de los vehículos en el país.

Jiménez Salinas enfatizó que, en el caso de Coahuila, la prioridad es seguir creciendo con seguridad y con estabilidad laboral en la región que se ha convertido en la Texas de México.

SALVEN A VERO

La aspirante del PRI a legisladora local, Verónica Martínez, quedó atrapada en una guerra política entre el senador Miguel Riquelme y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda.

Y eso, dicen, comienza a afectar su desempeño, pues la legisladora federal con licencia solo tiene acceso a la base burócrata estatal y regional, sin poder convivir con los empleados municipales.

Verónica Martínez tampoco ha bajado a territorio por temor a ser expuesta por las activistas locales que dependen del ayuntamiento torreonense.

Por el momento, la aspirante a legisladora local por el distrito 9 se ha reunido con integrantes de la clase política comarcana, convocados por el exgobernador Miguel Ángel Riquelme.

Urge que el alcalde de Torreón abra espacios y permita a Vero dialogar con la burocracia municipal y recorrer territorio.

ENEMIGO EN COMÚN

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, quiere a toda costa deshacerse del gerente de Simas, Lorenzo Menera, y está dispuesto a negociar con los regidores del PRI la salida del petista.

Sin embargo, para los funcionarios tricolores, apoyar a Jacobo no es un tema confiable, pues temen que una vez que salga Menera los va a traicionar, como acostumbra hacer a sus aliados.

Por lo pronto, Lorenzo continúa al frente de la dependencia municipal con el respaldo de los regidores del PRI, que saben que Menera es una piedra en el zapato para el edil morenista.

El alcalde nigropetense, aseguran, prometió el oro y el moro a los regidores a cambio de la cabeza del director del Simas.

NI CÓMO AYUDARLE

Antonio Gutiérrez Wislar, precandidato a diputado local por MC en la Carbonífera, afirmó que no pedirá “ni madres” a los ciudadanos, pues prefiere encabezar una revolución de conciencias.

Gutiérrez Wislar publicó en redes sociales que por ahora su único interés es crear una revolución de conciencia, con mensajes dirigidos a simpatizantes y militantes de Movimiento Ciudadano.

El extraño posteo provocó división de opiniones entre ciudadanos y empresarios de Múzquiz y otros municipios de la región, que coincidieron en que Toño Gutiérrez es un político novato.

¿Será?